مضرب عن الطعام لليوم الثامن.. تدهور صحة الأسير محمود الدبعي

قال والد الأسير محمود الدبعي، إن نجله يمر في حالة صحية صعبه بسبب الإصابات التي أصيب بها خلال اعتقاله في الـ13 من مايو الماضي، بعد 5 ساعات من الاشتباك المسلحة بينه وبين قوات الاحتلال.

ويواصل الأسير المصاب محمود الدبعي إضرابه عن الطعام منذ 8 أيام احتجاجاً على ظروف اعتقاله "اللاإنسانية"، وبسبب تعرضه للتعذيب الشديد خلال التحقيق وتعرضه للإهمال الطبي، حسبما أفادت عائلته.

وأوضح محمد الدبعي أن نجله محمود، يتم نقله إلى مراكز تحقيق متعددة كالجلمة والمسكوبية، وأخرى لا يعلمونها بشكل متكرر رغم إصابته، وخضع خلالها لتحقيق قاس.

ولفت الدبعي إلى أن نجله مصاب بـ3 رصاصات، إحداها بكتفه اليسار ورصاصتين بظهره، ولم تقدم له الخدمات الطبية والعلاج المناسبين، حسب ما أبلغهم به أحد الأسرى الذي التقى به بـ"البوسطة" وأفرج عنه أمس.

وطالب الدبعي المؤسسات الحقوقية بالتدخل لمعرفة وضع نجله الصحي، وتقديم الخدمات الطبية المناسبة.

وأشار إلى أن الاحتلال يواصل الضغط على نجله نفسيا وجسديا من أجل ابتزازه بمعلومات واعترافات عنه وعن المقاومين في جنين.

وأكد الدبعي أنه ورغم الإصابة والضغط الكبير الذي يواجهه من الاحتلال إلا أن عزيمته قوية، وسيخرج منتصرا على عدوه في معركة التحقيق التي يخوضها.

وشدد على أنهم باقون على أرضهم، حتى ولو هدمت البيوت وأحرقوها واعتقلوهم ولاحقوهم، فسيواصلون مسيرتهم حتى التحرير، وإن هدموا البيت فسيبنون خيمة ولن يتراجعوا.

وفي 13 مايو اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال حي الهدف في جنين واعتقلت الدبعي (23 عاما) أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي، بعد إصابته.

وقال والد الأسير الدبعي في حينه إن قوات الاحتلال استخدمتهم كدروع بشرية، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة لعلاج والدته المريضة.

وتسبب قصف الاحتلال للمنزل باندلاع النيران فيه وتصاعد أعمدة الدخان الأسود الكثيف.

المصدر / فلسطين أون لاين