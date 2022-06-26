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صبري يحذّر من استفراد الاحتلال بالأقصى وتنفيذ مخططاته بصمت

26 يونيو 2022 . الساعة 17:08 بتوقيت القدس
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حذر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، اليوم الاحد، من استفراد الاحتلال بالمسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، وتنفيذ مؤامراته بصمت.

وقال صبري، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن الاحتلال الآن استفرد بالأقصى، ويُجري مؤامراته بصمت في ظل انشغال المسلمين عنه.

ودعا صبري لمراقبة ما يحصل بالأقصى عن كثب، والبقاء على أهبة الاستعداد تحسباً لأي غدر، محذرًا من الوهن والانشغال عنه.

وحذر باحثون مقدسيون من تهديدات خطيرة جديدة يتعرض لها المسجد الأقصى، بسبب حفريات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في المنطقة الغربية منه، تهدف لفرض واقع جديد فيه، وملاحقة إرثه التاريخي والسعي لمحوه.

وكشفت مؤسسات وجهات مسؤولة تشققات جديدة ظهرت التشققات في المنطقة الغريبة للأقصى، بالقرب من المتحف الإسلامي، وباب المغاربة الملاصق لحائط البراق وصولاً لمنطقة القصور الأموية، نتيجة الحفريات الإسرائيلية المتواصلة أسفله.

وسبق أن أكدت حركة "حماس"، على أن "ما تقوم به سلطات الاحتلال الصهيوني من حفريات متواصلة في منطقتي حائط البراق والقصور الأموية، يُعدّ تهديداً مباشراً لأساسات وجدران المسجد الأقصى المبارك".

وقالت إن الحفريات محاولة لطمس معالم مدينة القدس الإسلامية والتاريخية، وحذرت الاحتلال وحملته كامل المسؤولية عن تداعيات تلك الانتهاكات الخطيرة.

ودعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأردن "إلى التحرك العاجل لوقف تلك المخططات الاستعمارية الخبيثة، حمايةً للقدس والمسجد الأقصى مسرى الرسول الكريم وقبلة المسلمين الأولى".

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأقصى #الاحتلال #عكرمة صبري

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