فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هنية: المقاومة تتجهز لمعركة استراتيجية مع العدو الصهيوني

صبري يحذّر من استفراد الاحتلال بالأقصى وتنفيذ مخططاته بصمت

صحيفة أمريكية: عسكريون عرب وإسرائيليون اجتمعوا سرا في شرم الشيخ

الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم منزله في حي وادي الجوز

في شارع 60 الاستيطاني.. بصمات رصاص خلية سلواد ووجهة الثوار في الضفة

حركة عالمية: الاحتلال قتل 15 طفلًا فلسطينيًا منذ بداية العام

1350 إصابة بكورونا في الضفة وغزة خلال أسبوع

باحثون يُحذّرون من حفريات جديدة بالأقصى تلاحق إرثه التاريخي

مصر.. بدء أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طالبة المنصورة

"هيئة الأسرى": الأسير "عياط" يواجه وضعًا صحيًا سيئًا في "عسقلان"

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

1350 إصابة بكورونا في الضفة وغزة خلال أسبوع

26 يونيو 2022 . الساعة 15:26 بتوقيت القدس
...

سجلت وزارة الصحة برام الله، اليوم الأحد، 1350 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و411 حالة تعاف، في الفترة ما بين 19 إلى 25 حزيران/ يونيو الجاري، بعد إجراء 6465 فحصا.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الأسبوعي حول الحالة الوبائية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أن 938 إصابة جديدة بكورونا سجلت في الضفة الغربية، و12 إصابة في قطاع غزة، و400 إصابة في مدينة القدس المحتلة.

وأشارت إلى أنها سجلت 400 حالة تعافٍ في الضفة، و11 حالة في غزة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة بفيروس "كورونا" خلال هذه الفترة.

وبينت أنه تم دخول 17 حالة للعلاج بالمستشفيات، و3 حالات في العناية المكثفة، فيما لم تسجل أي حالة موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #الضفة الغربية #كورونا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة