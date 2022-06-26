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مصر.. بدء أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طالبة المنصورة

26 يونيو 2022 . الساعة 12:56 بتوقيت القدس
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وسط ترقب جماهيري كبير ومطالبات بتوقيع أقصى العقوبات، بدأت محكمة جنايات المنصورة في مصر، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة الطالب، محمد عادل، لاتهامه بقتل زميلته الطالبة، نيرة أشرف، عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

ويتوافد حالياً أهل وأقارب المجني عليها إلى المحكمة، ليشهدوا مجريات الجلسة والتي من المقرر أن تشهد إحضار المتهم من محبسه وإيداعه قفص الاتهام، ثم نظر الجلسة بقيام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر إحالة المتهم، وسؤال المتهم وفض الأحراز وما إلى ذلك.

القرار الأسرع

يذكر أن قرار الإحالة جاء بعد 48 ساعة فقط من وقوع الحادث، ما يجعله القرار الأسرع في تاريخ القضاء المصري.

وكانت مدينة المنصورة قد شهدت جريمة بشعة يوم 20 يونيو الحالي، حيث ذبح طالب زميلته بالجامعة أمام بوابة كليتها. وفوجئ المارة بطالب يقوم بذبح زميلته أمام بوابة توشكى بكلية الآداب، بعد مشادة كلامية بينهما، فيما تمكن الأهالي من ضبطه والإمساك به.

المصدر / وكالات
#محاكمة #مصر #طالبة المنصورة

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