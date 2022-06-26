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بمشاركة أهالي المعتقلين وإدارة الجامعة

بالفيديو وقفة بجامعة بوليتكنك الخليل رفضًا لاعتقال السلطة الطلاب

26 يونيو 2022 . الساعة 12:27 بتوقيت القدس
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جانب من الوقفة التي نظمت في جامعة بوليتكنيك الخليل

نظمت الأطر الطلابية في جامعة بوليتكنك فلسطين بالخليل اليوم الأحد وقفة في حرم الجامعة، رفضًا للاعتقال السياسي، الذي طال أخيرًا أربعة من نشطاء الكتلة الإسلامية.

وقال عميد شؤون الطلبة في الجامعة خليل عمرو الذي شارك في الوقفة برفقة أهالي الطلاب المعتقلين: "إن إدارة بولتيكنك فلسطين ترفض الاعتقال خارج القانون"، مؤكداً حق الطلبة في حرية التعبير.

بدوره طالب ممثل الكتلة الإسلامية في جامعة بوليتكنك فلسطين بالإفراج الفوري عن طلبة الكتلة الأربعة، المعتقلين في سجون السلطة.

وقال ممثل الكتلة: "إن اعتقال الطلاب الأربعة: إبراهيم النواجعة وثائر عويدات وعبد الله حلايقة وبهاء المحاريق، على خلفية عملهم النقابي؛ خدمة مجانية للاحتلال، وتساوق مع الاعتداءات على أبناء شعبنا الفلسطيني".

من جانبه وصف ممثل القطب الطلابي الديمقراطي اعتقال الأجهزة الأمنية طلاب الكتلة الإسلامية بأنه سلوك غير وطني، ووصمة عار على جبين السلطة.

ودعا للوقوف على حيثيات الاعتقال السياسي في الضفة الغربية، الذي يحرف البوصلة الوطنية عن مسارها الصحيح.

أما ممثل كتلة الوعي الطلابي فقال: "إن الاعتقال السياسي يقتل روح الكفاح، ويعبر عن إفلاس فكري وسياسي وجريمة قانونية، هدفه تكميم الأفواه".

وطالب أهل فلسطين، والأكاديميين بالوقوف سدًّا منيعًا أمام الاعتقال السياسي الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة في الضفة.

وصعدت أجهزة أمن السلطة أخيراً من عمليات الاعتقال السياسي، التي استهدفت مكثفًا طلبة الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة الغربية.

وحذرت عدة جهات من عمليات تعذيب المعتقلين في سجن أريحا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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