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مصدر رفيع يكشف عن مصير مستقبل رونالدو مع مانشستر يونايتد

26 يونيو 2022 . الساعة 12:10 بتوقيت القدس
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النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

علّق مصدر رفيع داخل مانشستر يونايتد على التقارير التي تحدثت عن رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف "الشياطين الحمر".

وقالت تقارير، يوم السبت، إن وكيل رونالدو، خورخي مينديز، التقى بمالك تشيلسي الجديد تود بوهلي، الذي طرح اسم النجم البرتغالي.

كذلك كانت تقارير قد أشارت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أن مينديز عرض اللاعب البالغ من العمر 37 عاما على بايرن ميونيخ، لأن رونالدو أصيب بخيبة أمل من عدم تحرك النادي في سوق الانتقالات منذ تعيين إريك تن هاغ كمدرب لليونايتد.

كما كشفت تقارير أن روما الإيطالي دخل قائمة الأندية الراغبة في ضم رونالدو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وردا على هذه التقارير، قالت صحيفة "ميرور" البريطانية  إن مصدرا رفيعا من داخل مانشستر يونايتد، قد أعلمها بأن "رونالدو ليس للبيع".

وأضافت الصحيفة نقلا عن المصدر الذي لم تذكر اسمه: "رونالدو لن يذهب لأي مكان خارج أولد ترافورد. المدرب تن هاغ سيعتمد عليه في الموسم القادم".

ويتبقى عام واحد في عقد المهاجم المخضرم مع اليونايتد، لكن الأداء المتواضع للفريق الموسم الماضي جعل النجم البرتغالي يبحث عن تحد جديد قبل الاعتزال.

المصدر / وكالات
#مانشستر يونايتد #رونالدو

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