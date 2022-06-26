"الأشغال" و"التنمية" تغلقان التسجيل بخدمة تحسين السكن

أغلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، خدمة تحسين السكن للأسر التي بحاجة لإعادة الترميم أو إعادة البناء.

وأعلنت الوزارتان سابقاً عن فتح باب التسجيل في الخدمة بالدخول على الرابط المتوفر لدى وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك بهدف تحديث بيانات المواطنين وإدراج صور جديدة للمنزل، بحيث يبقى الاسم مدرجًا في الكشوفات لحين توفر المشاريع.

وأفادت وزارة الأشغال، بأن المرحلة القادمة ستعمل وزارة التنمية الاجتماعية على دراسة البعد الاجتماعي وتقييم الحالات التي قامت بالتسجيل.

المصدر / فلسطين أون لاين