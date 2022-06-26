الأسير ريان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ(81)

يواصل الأسير رائد ريان (27 عامًا) من بلدة بيت دقو (شمال غرب القدس المحتلة) إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الــ81 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في وقت سابق أن المعتقل ريان يقبع في "عيادة سجن الرملة"، إذ يعاني نقصًا حادًّا في الوزن، ونقصًا في السوائل، والفيتامينات والبروتينات، وحالات من الدوار، والتقيؤ، وأوجاعًا في كل أنحاء جسده، ووضعه الصحي يزداد خطورة مع مرور الوقت.

ونبهت إلى أن المعتقل ريان مكث نحو شهرين في العزل الانفرادي بمعتقل "عوفر"، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية.

ومن الجدير بالذكر أن الاحتلال يعتقل نحو 682 أسيراً بموجب قرارات اعتقال إدارية من بين نحو 4600 أسير وأسيرة، ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 أكثر من 54 ألف قرار.

المصدر / فلسطين أون لاين