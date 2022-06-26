فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مصر.. بدء أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طالبة المنصورة

"هيئة الأسرى": الأسير "عياط" يواجه وضعًا صحيًا سيئًا في "عسقلان"

حركة عالمية: الاحتلال قتل 15 طفلًا فلسطينيًا منذ بداية العام

وقفة بجامعة بوليتكنك الخليل رفضًا لاعتقال السلطة الطلاب

مصدر رفيع يكشف عن مصير مستقبل رونالدو مع مانشستر يونايتد

"الأشغال" و"التنمية" تغلقان التسجيل بخدمة تحسين السكن

"هيئة": تصريحات لازاريني حول عجز "الأونروا" يشكل خطورة بالغة

أبو حسنة: دول مانحة أبلغتنا ألّا نعول عليها وأخرى ستتأخر عن الدفع

الأسير ريان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ(81)

"الكنيست" الإسرائيلي يُصوت غدًا على حل نفسه

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

الأسير ريان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ(81)

26 يونيو 2022 . الساعة 11:22 بتوقيت القدس
...
الأسير رائد ريان

يواصل الأسير رائد ريان (27 عامًا) من بلدة بيت دقو (شمال غرب القدس المحتلة) إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الــ81 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في وقت سابق أن المعتقل ريان يقبع في "عيادة سجن الرملة"، إذ يعاني  نقصًا حادًّا في الوزن، ونقصًا في السوائل، والفيتامينات والبروتينات، وحالات من الدوار، والتقيؤ، وأوجاعًا في كل أنحاء جسده، ووضعه الصحي يزداد خطورة مع مرور الوقت.

ونبهت إلى أن المعتقل ريان مكث نحو شهرين في العزل الانفرادي بمعتقل "عوفر"، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية.

ومن الجدير بالذكر أن الاحتلال يعتقل نحو 682 أسيراً بموجب قرارات اعتقال إدارية من بين نحو 4600 أسير وأسيرة، ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 أكثر من 54 ألف قرار.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#إضراب عن الطعام #اعتقال إداري #الأسير ريان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر