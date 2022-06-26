"الكنيست" الإسرائيلي يُصوت غدًا على حل نفسه

من المقرر أنّ يصوت برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست"، غداً الإثنين، على مشروع قانون حل "الكنيست" بالقراءات الثلاث، ووفقاً للتوقعات الإسرائيلية؛ فإنّه سيتم تمرير القانون بأغلبية مطلقة.

ومن المتوقع تسلم وزير خارجية الاحتلال يائير لبيد مهام منصبه رئيساً للوزراء بعد يوم أو يومين من التصويت على حل "الكنيست"، حيث سيعقد رئيس الوزراء اجتماعاً مطولاً من لبيد لتسليمه رئاسة الحكومة وإطلاعه على القضايا الأمنية والعسكرية الحساسة.

وخلافاً لمراسم تسليم رئيس حكومة الاحتلال الأسبق بنيامين نتنياهو منصب رئاسة الحكومة لبينيت التي استمرت حوالي نصف ساعة فقط وعرضت نتنياهو للانتقاد؛ فينوي بينيت إجراء مراسم منتظمة وعقد جلسة مطولة مع لبيد بهذا الخصوص.

وفيما يتعلق بموعد إجراء الانتخابات فإنّ القانون ينص على ضرورة إجرائها بعد 90 يومًا من موعد حل "الكنيست" ووفقاً للتوقعات فسيتم إجراء الانتخابات نهاية أكتوبر القادم.

المصدر / فلسطين أون لاين