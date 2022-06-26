وظيفة شاغرة في مجموعة صيدليات الزنط فارم

إعلان توظيف صادر عن ادارة شركة جيرمان ميديكال كير ومجموعة صيدليات الزنط فارم تعلن فيه عن حاجتها لصيدلي قانوني للعمل لديها ضمن احد فروع الشمال .

شروط التسجيل

‏1-ان يكون من سكان الشمال .

‏2- خبرة لا تقل عن عام واحد في احد الصيدليات الخاصة .

‏3- ان يتحمل ضغط العمل و يجيد العمل ضمن الفريق الواحد .

‏4- يجيد العمل على برنامج الاصيل

‏5- العمل حسب نظام الشركة ومجموعة الصيدليات

طريقة التسجيل

- على من تنطبق عليه الشروط أعلاه ويرغب بالتسجيل أولاً تعبئة طلب توظيف من خلال الضغط ( هنا )

- ومن ثم إرسال السيرة الذاتية على الواتس اب للرقم التالي:

00972599860018