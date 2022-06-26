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وظيفة شاغرة في مجموعة صيدليات الزنط فارم

26 يونيو 2022 . الساعة 10:42 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن ادارة شركة جيرمان ميديكال كير ومجموعة صيدليات الزنط فارم تعلن فيه عن حاجتها لصيدلي قانوني للعمل لديها ضمن احد فروع  الشمال .

شروط التسجيل 

‏1-ان يكون من سكان الشمال .

‏2- خبرة لا تقل عن عام واحد في احد الصيدليات الخاصة .

‏3- ان يتحمل ضغط العمل و يجيد العمل ضمن الفريق الواحد .

‏4- يجيد العمل على برنامج الاصيل 

‏5- العمل حسب نظام الشركة ومجموعة الصيدليات

طريقة التسجيل 

- على من تنطبق عليه الشروط أعلاه ويرغب بالتسجيل أولاً تعبئة طلب توظيف من خلال الضغط ( هنا )

- ومن ثم إرسال السيرة الذاتية على الواتس اب للرقم التالي:

00972599860018

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