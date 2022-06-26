"كلنا عكرمة صبري".. ناشطون يستهجنون حملة السلطة ضد خطيب الأقصى

غزة/ محمد حجازي:

تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هاشتاغ "كلنا عكرمة صبري"، في إطار حملة تضامن واسعة أطلقها الفلسطينيون ضد محاولة السلطة تشويه خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري.

وانطلقت حملة منظمة تقودها سلطة رام الله وحركة فتح للنيل من الشيخ عكرمة صبري، وتشويه صورته اللامعة في المدينة المقدسة.

واستنكر الناشطون الحملة المنظمة ضد خطيب الأقصى، عادين إياها "محاولة لتكميم الأفواه وقمع الأصوات الحرة التي تنادي بإنهاء الاحتلال وأعوانه على أرض فلسطين".

واستهجن الشيخ عكرمة صبري عقب خطبة "الجمعة" في المسجد الأقصى، سلوك أمن السلطة الهمجي في قمع طلاب جامعة النجاح، واستمرارها في اعتقال النشطاء في محافظات الضفة الغربية على خلفيات سياسية.

وكتبت الناشطة بيلسان أحمد أن الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده يعلم من هو الشيخ عكرمة صبري وماذا قدم في سبيل الوطن والمسجد الأقصى المبارك.

واستنكرت أحمد في تغريدة عبر تويتر الحملة المنظمة التي تقودها السلطة للنيل من شخص الشيخ في محاولة لتشويه صورته اللامعة في القدس وفلسطين.

وقال الناشط همام عبده عبر صفحته على "تويتر": "إن الإعلام الأصفر منزعج جدًا من تصريحات الشيخ عكرمة صبري، لرفضه سلوك السلطة في التعامل مع النشطاء"، وختم التغريدة بهشتاق "كلنا الشيخ عكرمة".

وأشادت الناشطة علا بارود عبر صفحتها في "تويتر"، بالشيخ عكرمة قائلةً: "يا منارة الأقصى وصوته الحر، نحن معك ضد كل من يمسك ولو بحرف".

وأوضح الناشط محمد الحداد في تغريدة على حسابه تويتر، أنه ليس غريبًا على من ارتضى على نفسه ذل التنسيق الأمني، أن يمس مقام الشيخ الإمام عكرمة صبري".

وغردت الناشطة منى عبر حسابها في تويتر قائلة: "الشيخ عكرمة صبري شجرة الصبار في حلق كل ظالم وعابر طريد"، وختمت: كلنا الشيخ عكرمة.

ونشر الناشط محمد فرج عبر صفحته في تويتر، قائلاً: "الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده يعلم من هو الشيخ عكرمة صبري، وماذا قدم للدفاع عن الأقصى، يا أوباش التنسيق الأمني".

وقال الناشط أبو حازم الدلو في تغريده على تويتر، ردًا على الهجمة الشرسة ضد خطيب الأقصى قائلًا: "طمسًا للحق بكل السبل، أعوان الاحتلال يهاجمون الشيخ عكرمة صبري".

في حين دعا الناشط محمد هنية لإسناد الشيخ عكرمة صبري وفضح سلالة التنسيق الأمني، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

من ناحيته قال الناشط محمد عمران في تغريدة على تويتر: "لن تؤثر الحملات المشبوهة في رجل أفنى حياته في ظلال المسجد الأقصى المبارك، مدافعًا عنه وخطيبًا على منبره".

وأضاف عمران أن "الشيخ عكرمة صاحب شهادة الدكتوراة في الفقه العام، فما هي شهادتك يا محمود عباس؟"، داعيًا خطباء الضفة الغربية للوقوف في وجه السلطة، ولتعلو أصواتهم لاستنكار ما حدث.