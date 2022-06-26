تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند فيديو يجسد فطريًّا نعمة الأمومة في عالم الحيوان.

ويظهر في الفيديو الذي نشره ضابط الغابات سوسانتا ناندا قطيع من الأفيال وهو يعبر نهرًا في إحدى المحميات، حيث واجه فيل صغير مشكلة في قطعه، وتدخلت أم الفيل الصغير في اللحظة المناسبة وأمسكت صغيرها (دغفل) الذي بدا كأنه ينجرف في النهر بفعل قوة التيار.

وساعدت الأم الفيل الصغير على الثبات في مكانه، وسحبته نحو القطيع الذي كان ينتظرهما خارج النهر.

وحظي الفيديو بمشاهدات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا في الهند.

شاهد | كيف أنقذت الأم فيلها الصغير.. سبحان الله على نعمة الأمومة pic.twitter.com/W0SL9SXmGZ — فلسطين أون لاين (@pl24online) June 26, 2022

المصدر / وكالات