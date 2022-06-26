أربعة أسرى من جنين يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

دخل أربعة أسرى من محافظة جنين بالضفة المحتلة، اليوم الأحد، أعواما جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، خلال تصريحات صحفية، أن الأسير شادي محمد حسين غوادرة من بئر الباشا دخل عامه الـ20، وهو محكوم مدى الحياة، والأسير عبد الجبار صبري خليل شمالي من عرابة أحد عمداء الأسرى دخل عامه الـ22، وهو محكوم لمدة 27 عاماً.

وأوضح سمور، أن الأسير إبراهيم نعمان حوشية دخل عامه الـ20، وهو محكوم بالسجن 35 عاما، والأسير مراد عدنان يوسف حوشية دخل عامه الـ20، وهو محكوم 25 عاما، وكلاهما من بلدة اليامون.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية أيار/مايو نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، إضافة، إلى 214 أسيراً مضى على اعتقالهم 20 عامًا أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين