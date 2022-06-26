الكسواني: حفريات إسرائيلية جديدة في منطقة القصور الأموية بالأقصى

القدس المحتلة-غزة/ أدهم الشريف:

كشف مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني، عن حفريات إسرائيلية جديدة في منطقة القصور الأموية الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك.

وبيَّن الكسواني في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أن هذه الحفريات مستمرة منذ 5 سنوات، ودلل على ذلك بسقوط حجر في السور الجنوبي للمسجد الأقصى الملاصق لساحة البراق.

ولفت إلى أن ما تسمى "سلطة الآثار" في حكومة الاحتلال استولت عليه ولم تتمكن دائرة الأوقاف والشؤون الدينية من الحصول عليه لإعادته إلى مكانه، واصفًا ذلك بـ"الفعل المريب".

وأشار إلى أن الاحتلال أخرج كميات كبيرة من الأتربة من الجهة الغربية للقصور الأموية، وعندما يجد حجارة كبيرة يقوم بتكسيرها ويخرجها مع تلك الأتربة من ذات المنطقة محاولًا إحداث تغيير في المعالم الإسلامية هناك.

وأوضح أن الاحتلال من خلال عمليات الحفر يسعى إلى وضع موطئ قدم له في المنطقة، لكن الكل يعلم أن ساحة البراق والقصور الأموية هي أرض وقف إسلامي تابعة للمسجد الأقصى المبارك.

ونبه إلى أن هذه الأعمال المريبة التي يقوم بها الاحتلال يتحمل هو مسؤوليتها كاملة ضاربًا عُرض الحائط بقرارات اليونسكو والأمم المتحدة.

ونبَّه إلى أن حفريات الاحتلال تشكل خطرًا على أساسات المسجد الأقصى وخاصة الجهتيْن الغربية والجنوبية من المسجد الأقصى المبارك.

وشدَّد الكسواني على ضرورة العمل من أجل وقف حفريات الاحتلال أسفل الأقصى وفي محيطه والقريبة جدًّا من أساساته.

وأضاف، أن لا أحد يعلم طبيعة حفريات الاحتلال أسفل الأقصى، وهو يدعي أنها بعيدة عن أساساته، ولم يزودنا بأي إثبات على ادعاءاته، مطالبًا بضرورة تفقد وتفحص مهندسي لجنة إعمار المسجد الأقصى جميع هذه الحفريات حال سمح لهم الاحتلال إثبات مزاعمه أنها لم تصل إلى أساسات المسجد.