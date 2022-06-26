طبيبة تحذر من نوع فول تناوله لـ7 أيام يدمر الكلى

يعد الفول أحد المحاصيل القديمة التي عرفتها الحضارات البشرية، لا سيما في مناطق آسيا والبحر الأبيض المتوسط، ويعد الفول عاليًا في منسوب البروتينات والطاقة، كما هو الحال في أنواع البقوليات والحبوب الأخرى، إذ تحتوي كل 100 غرام من الفول على 341 سعرا حراريا، كما أن حبوب الفول غنية عمومًا بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن.

وكشفت الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين في مصر، أن علب الفول المعلبة عند قراءة مكوناتها ستجد من ضمن مكوناتها مادة تسمى "calcium disodium EDTA" كالسيوم ثنائي صوديوم إديتا، وأحيانا يرمز لها بالرمز E385، وفقا لموقع مصراوي.

وأشارت عبر جروبها التوعوي "جت في اللقمة" على "فيسبوك"، إلى أن هذه المادة من المواد الحافظة الشائعة التي توجد في الفول المايونيز، وصوص السلطات، والمعلبات خاصة البقوليات المعلبة، وهذه مادة حافظة مضادة للأكسدة، تعمل على إضافة نكهة، بالإضافة إلى أنها تحافظ على لون البقوليات الزاهي.

وأضافت أن هذه المادة تصبح آمنة عند استهلاكها بالكمية الموصى بها التي تم إقرارها من الـFDA، لكن الإكثار من تناول المواد الغذائية التي تحتوي على مادة "كالسيوم ثنائي صوديوم" لها أعراض جانبية مثل: الإصابة بتقلصات البطن والغثيان والقيء والإسهال، الصداع، انخفاض ضغط الدم، مشاكل في الجلد، والحمى.

كما أوضحت أن تناول أكثر من 3 جرامات من الفول المعلب\ يوميًا، الذي يحتوي على هذه المادة، أو تناوله أكثر من 5 إلى 7 أيام، يؤدي إلى تلف الكلى، وانخفاض مستويات الكالسيوم في الجسم.

وتابعت، الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكبد والكلى، من الضروري تناول الفول المعلب\ بحذر دون الإفراط.

وحذرت رئيس لجنة سلامة الغذاء، من الإفراط في تناول الفول المعلب، ونصحت بضرورة تحضيره في المنزل بطريقة آمنة على صحة أفراد الأسرة.

المصدر / وكالات