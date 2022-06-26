اندلاع حريق كبير بمبان تحوي مواد خطيرة في حيفا

اندلع حريق كبير، صباح اليوم الأحد، في العديد من المباني التي تحتوي على مواد خطرة في حيفا بالداخل المحتل، وقد أخليت العديد من المنازل تحسبا لأي طارئ.

وعملت طواقم الإطفاء والإنقاذ الصهيونية، منذ ساعات الصباح الباكر، على إخماد الحريق الذي اشتعل في مبان صناعية لوجستية في شارع "بار يهودا" بمدينة حيفا المحتلة.

وسمع دوي انفجارات في المكان، وذلك بسبب وجود مواد خطرة وسامة في بعض المبان التي اشتعلت بها النيران.

ووفقا لسلطة الإطفاء والإنقاذ الصهيونية، فإن طواقمها عملت وعلى مدار ساعات على إخماد الحريق، ومنع انتشار ألسنة النيران إلى المناطق المجاورة، وخاصة الأحياء السكنية.

ولم تحدد أسباب اندلاع الحريق في حيفا التي شهدت حرائق عدة في الآونة الأخيرة.

المصدر / وكالات