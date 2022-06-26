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خضر عدنان: السلطة تحرض على قتلي

26 يونيو 2022 . الساعة 03:29 بتوقيت القدس
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اتهم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، خضر عدنان، أجهزة أمن السلطة في رام الله، بـ"الوقوف خلف حملة التحريض التي يتعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وقال عدنان في تصريح صحفي: "يبدو أن السلطة والاحتلال يريدان قتلي في خلاف فلسطيني - فلسطيني، أو خلاف مالي أو اجتماعي، وليس بشكل مباشر".

وانتقد عدنان "ما يتعرض له من شتم وتحريض بالاعتداء البدني عليه"، محمّلًا الاحتلال "مسؤولية تعرضه للأذى أو القتل".

وحذرت "الجهاد الإسلامي" في بيان السبت، من "المساس بعدنان جراء حملة التحريض والتخوين التي يتعرض لها".

وأدانت "حملة الإساءة والتهديدات التي يتعرض لها عدنان، من قبل جهات مشبوهة خارجة عن الصف الوطني".

وأكدت الحركة أنها "لن تتهاون مع أي محاولة للاعتداء على الشيخ خضر عدنان، أو غيره من قيادات وكوادر الحركة في الضفة الغربية".

المصدر / وكالات
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#السلطة #خضر عدنان #الجهاد الاسلامي

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