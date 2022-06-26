الوزان يدعو الإعلاميين الشباب لتقديم أفكارهم حول تأثير الاعلام الجديد على الشعوب

أثنى الأستاذ الدكتور عبد الله الوزان عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة الإسلامية بمنيسوتا، على جهود اتحاد الجامعات الأفروآسيوية لتنظيم المؤتمر العلمي الدولي المتعلق بـ" الإعلام الجديد ودوره في الأمن المجتمعي والتنمية الاقتصادية".

وقال الوزان، يأتي المؤتمر العلمي في ظل تعاظم دور الإعلام الجديد في حياة البشر، وتأثيراته السريعة والقوية على الأمن المجتمعي والاستقرار السياسي والرخاء الاقتصادي، مستفيداً من قدرته على الانصهار بالتقنيات التكنولوجية الحديثة.

وأكد الوزران ضرورة إشراك جيل الشباب الإعلاميين في فعاليات المؤتمر العلمي الدولي، ليسهموا في تقديم أفكار مختلفة حول تأثيرات الاعلام الجديد على حياة البشر، والشباب منهم تحديداً وذلك لدور الاعلام الجديد في حياتهم.

وأشار إلى أهمية ترجمة مخرجات المؤتمر العلمي ليلمس الشارع العربي والشباب خصوصاً نتائج المؤتمر الذي يتصدى لموضوع مهم على الساحة الدولية .

جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي سيعقد في العاصمة المغربية الرباط في أغسطس المقبل، بمشاركة حشد من الأكاديميين والباحثين والإعلاميين من دول عدة.

يذكر أن البروفيسور أشرف الدرفيلي هو المشرف العام للمؤتمر، والبروفيسور عبدالكريم الوزان الأمين العام للمؤتمر، والبروفيسور عبدالرزاق الدليمي رئيس اللجنة العلمية.

المصدر / وكالات