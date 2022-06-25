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وقفة في جنين للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة

25 يونيو 2022 . الساعة 23:42 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

طالب ذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم وذوو أسرى وأسرى محررون، مساء اليوم السبت، كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتسليم جثامين أبنائهم المحتجزة.

جاء ذلك خلال الاعتصام داخل خيمة الإسناد والتضامن مع الأسرى بميدان عميد الأسرى كريم يونس وسط جنين، بمشاركة فعاليات من المدينة ومخيمها.

ودعا المشاركون كافة أحرار العالم والمؤسسات الحقوقية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أخذ دورهم والضغط على الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجاته وما يسمى "مقابر الأرقام"، مؤكدين استمرار تنظيم المزيد من الفعاليات حتى استرداد الجثامين.

المصدر / فلسطين أون لاين
ملف القدس ملف القدس
#جثامين الشهداء #جنين #احتجاز الجثامين #الاحتلال الإسرائيلي

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