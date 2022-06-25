سويسرا ستخسر حصرية صناعة شوكولاتة "توبليرون" على أراضيها

سيتعين على "توبليرون" إزالة عبارة "من سويسرا" من أغلفة منتجاتها، إذ إن الشوكولاتة الشهيرة المصنوعة من مثلثات على شكل جبل لن تُصنع حصراً في بلدها الأصلي اعتباراً من العام المقبل.

وتُصنع حالياً شوكولاتة "توبليرون" التي تأسست عام 1908 في مصنع عائلة توبلر، حصرياً في العاصمة السويسرية برن. لكنّ مالك العلامة التجارية، عملاق الأغذية الأميركي مونديليز إنترناشونال، قال إنه سيفتح خط إنتاج جديداً لشوكولاتة "توبليرون" في سلوفاكيا بحلول نهاية عام 2023، "للاستجابة للطلب المتزايد".

ولم ترق هذه الخطوة للبعض في سويسرا ممن ساءهم رؤية علامة تجارية بارزة مثل "توبليرون" تنتقل إلى الخارج، لا سيما المنتجات التي يظهر على عبوتها جبل ماترهورن الهرمي الشهير ودبّ برن؛ رمز المدينة.

وقالت شركة مونديليز إنترناشونال لوكالة فرانس برس، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إنها ستواصل الاستثمار في مصنع برن "موطن توبليرون"، مضيفة أن "برن جزء مهم من تاريخنا، وستظل كذلك في المستقبل".

ولفتت الشركة إلى أن إطلاق خط إنتاج في سلوفاكيا، حيث تنتج "مونديليز" أيضاً شوكولاتة "ميلكا" و"سوشار"، "سيحرر سعة كبيرة" في مصنع برن، ما سيسمح له في النهاية "بتصنيع ملايين ألواح الشوكولاتة الإضافية".

لكن اعتماد مصنع جديد في براتيسلافا يعني أنه سيتعين على الشركة تغيير الكتابة الواردة على أغلفة "توبليرون".

تنتج "توبليرون" سبعة مليارات لوح شوكولاتة سنوياً، مع تصدير 97% منها إلى 120 دولة.

وتنتشر هذه الألواح في كل مكان في الأسواق الحرة في المطارات حول العالم، حيث يُباع منها لوح كل ثانيتين، وفقاً لـ"مونديليز".

المصدر / فلسطين أون لاين