كراجة يدعو للتطوع في "محامون من أجل العدالة"

دعا المحامي مهند كراجة المحامين والصحافيين والباحثين والمترجمين واختصاصيّي نظم المعلومات، للتطوع في مجموعة محامون من أجل العدالة وتقديم يد العون.

وقال في منشور على صفحته بموقع فيس بوك: "الفترة الحالية نعمل أضعاف مضاعفة من طاقتنا، وحقيقة إننا بحاجة لعلاج جسدي وعلاج نفسي بسبب ضغط العمل وطبيعة القضايا التي نعمل بها وخاصة عندما نعطي وقتًا جيّدًا للاستماع لهموم الناس ووجعها، وأكثرها آلامًا هي هموم الأطفال الذين يُحرموا من آبائهم بسبب الاعتقالات".

وأضاف: "أحبتي هذه هي المرة الأولى التي أتوجّه فيها لكم أن تكونوا عونًا لـ "محامون من أجل العدالة"، من يستطيع أن يعطي من وقته للتطوع معنا نرحب به ونشكره على ذلك، محامين، صحافيين، باحثين، مترجمين، نظم معلومات".

ومجموعة "محامون من أجل العدالة" تقوم بالمتابعة القانونية للمعتقلين السياسيين.

المصدر / فلسطين أون لاين