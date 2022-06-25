إصابات باعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية

أُصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم السبت، خلال اعتداء الاحتلال ومستوطنيه على المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

ففي بيت لحم، نظّم أهالي قرية كيسان شرق بيت لحم وقفة منددة بوجود كسّارة لمستوطن، وما يقوم به من سلب الأرض لصالح توسيعها.

وقمعت قوات الاحتلال الوقفة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدّى إلى إصابة المسنة سعدة عبيات (65 عامًا) بقنبلة غاز في القدم نُقلت على إثرها إلى المستشفى، وآخرين بالاختناق.

وداهم جنود الاحتلال منازل المواطنين في كيسان، واحتجزوا رئيس مجلس قروي كيسان موسى عبيات (33 عامًا)، ونجله الطفل حسن.

وشهدت قرية كيسان أمس اعتداء المستوطنين على مسجد القرية، ورفع أعلام الاحتلال على سطح المسجد.

وتتعرض قرية كيسان لهجمة احتلالية استيطانية تتمثّل بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي، واقتلاع الأشجار، ومنع مربي الأغنام من الرعي في أراضيهم، كما يعتدي المستوطنون على الأهالي وممتلكاتهم.

وأصبحت قرية كيسان في الآونة الأخيرة عرضة لهمجية قوات الاحتلال والمستوطنين من خلال الاعتداءات اليومية المتمثلة بالاقتحامات، وهدم المنازل، وإخطارات بوقف البناء وتجريف الأرض والاستيلاء عليها.

وفي رام الله، هاجم أكثر من 30 مستوطنًا من مستوطنتي "عادي عاد" و"شيلو" عمالًا يقومون باستصلاح أراضٍ في المنطقة الواقعة بين قريَتي المغير وترمسعيا شرق رام الله.

وأسفر اعتداء المستوطنين عن إصابة مواطن يبلغ من العمر (35 عامًا) من قرية المزرعة الشرقية، بجروح بالرأس، جراء رشقه بالحجارة، حيث نُقل على إثرها إلى المستشفى، وحطموا مركبته وأحرقوها قبل انسحابهم من المكان.

وارتفعت وتيرة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الآونة الأخيرة بحقّ المواطنين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.



ووثّق التقرير الدوري لانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية خلال شهر مايو 2022 الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، ارتكاب قوات الاحتلال (4342)، أبرزها استشهاد (10) مواطنين.



وبلغ عدد المصابين برصاص الاحتلال والمستوطنين (1487) مصابًا، فيما بلغ عدد عمليات إطلاق النار التي نفّذها جنود الاحتلال ومستوطنيه (335) اعتداءً، وعدد اعتداءات المستوطنين (219) اعتداء.

المصدر / فلسطين أون لاين