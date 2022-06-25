فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أجهزة أمن السلطة تواصل اعتقال طلبة من جامعة الخليل

كراجة يدعو للتطوع في "محامون من أجل العدالة"

اكتشاف وجبة قرش بعد 3 ملايين سنة على انقراضه

إصابات باعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية

سرقة 100 مليون دولار من منصة ناشئة للعملات الرقمية

مصرع طالب فلسطيني غرفًا في ألمانيا

الاحتلال يعتقل 4 شبان جنوب جنين

فصائل المقاومة تدين نهج السلطة في الاعتقالات السياسية

مصرع شاب من خان يونس إثر انقلاب جرار زراعي

عوائل المعتقلين السياسيين في رام الله تُطالب بالإفراج عن أبنائهم

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

إصابات باعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية

25 يونيو 2022 . الساعة 21:02 بتوقيت القدس
...

أُصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم السبت، خلال اعتداء الاحتلال ومستوطنيه على المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

ففي بيت لحم، نظّم أهالي قرية كيسان شرق بيت لحم وقفة منددة بوجود كسّارة لمستوطن، وما يقوم به من سلب الأرض لصالح توسيعها.

وقمعت قوات الاحتلال الوقفة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدّى إلى إصابة المسنة سعدة عبيات (65 عامًا) بقنبلة غاز في القدم نُقلت على إثرها إلى المستشفى، وآخرين بالاختناق.  

وداهم جنود الاحتلال منازل المواطنين في كيسان، واحتجزوا رئيس مجلس قروي كيسان موسى عبيات (33 عامًا)، ونجله الطفل حسن.

وشهدت قرية كيسان أمس اعتداء المستوطنين على مسجد القرية، ورفع أعلام الاحتلال على سطح المسجد.

وتتعرض قرية كيسان لهجمة احتلالية استيطانية تتمثّل بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي، واقتلاع الأشجار، ومنع مربي الأغنام من الرعي في أراضيهم، كما يعتدي المستوطنون على الأهالي وممتلكاتهم.

وأصبحت قرية كيسان في الآونة الأخيرة عرضة لهمجية قوات الاحتلال والمستوطنين من خلال الاعتداءات اليومية المتمثلة بالاقتحامات، وهدم المنازل، وإخطارات بوقف البناء وتجريف الأرض والاستيلاء عليها.

وفي رام الله، هاجم أكثر من 30 مستوطنًا من مستوطنتي "عادي عاد" و"شيلو" عمالًا يقومون باستصلاح أراضٍ في المنطقة الواقعة بين قريَتي المغير وترمسعيا شرق رام الله.

وأسفر اعتداء المستوطنين عن إصابة مواطن يبلغ من العمر (35 عامًا) من قرية المزرعة الشرقية، بجروح بالرأس، جراء رشقه بالحجارة، حيث نُقل على إثرها إلى المستشفى، وحطموا مركبته وأحرقوها قبل انسحابهم من المكان.

وارتفعت وتيرة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الآونة الأخيرة بحقّ المواطنين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
 
ووثّق التقرير الدوري لانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية خلال شهر مايو 2022 الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، ارتكاب قوات الاحتلال (4342)، أبرزها استشهاد (10) مواطنين.
 
 وبلغ عدد المصابين برصاص الاحتلال والمستوطنين (1487) مصابًا، فيما بلغ عدد عمليات إطلاق النار التي نفّذها جنود الاحتلال ومستوطنيه (335) اعتداءً، وعدد اعتداءات المستوطنين (219) اعتداء.

المصدر / فلسطين أون لاين
ملف القدس ملف القدس
#إصابات #مستوطنون #اعتداءات #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة