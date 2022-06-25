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سرقة 100 مليون دولار من منصة ناشئة للعملات الرقمية

25 يونيو 2022 . الساعة 20:55 بتوقيت القدس
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تمكن متسللون من سرقة 100 مليون دولار من العملات المشفرة بعد أن تمكنوا من التسلل إلى تطبيق هوريزون بريدج، وتحويل هذا المبلغ الكبير منه إلى حساب آخر.

وقالت منصة الأصول الرقمية "هارموني"، المطورة للتطبيق، إنها اكتشفت السرقة الأربعاء الماضي، وحدّدت فردًا تعتقد أنه الجاني، وفق ما أورده موقع "سي أن بي سي" الأمريكي.

وقالت المنصة الناشئة، في تغريدة في حسابها على تويتر: "لقد بدأنا العمل مع السلطات الوطنية والمتخصّصين لتحديد الجاني واستعادة الأموال المسروقة".

وأضافت: "نعمل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي والعديد من شركات الأمن السيبراني للتحقيق في الهجوم".

ولم تكشف منصة هارموني كيفية سرقة الأموال بالضبط، لكنّ بعض الباحثين توقع أنّ الخرق كان نتيجة "اختراق المفتاح الخاص"، حيث حصل المتسللون على كلمة المرور أو كلمات المرور المطلوبة للوصول إلى محفظة تشفير.

المصدر / فلسطين أون لاين
ملف القدس ملف القدس
#سرقة #عملات رقمية

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