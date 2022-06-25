فصائل المقاومة تدين نهج السلطة في الاعتقالات السياسية

اعتبرت فصائل المقاومة الفلسطينية استمرار السلطة في نهج الاعتقالات السياسية واقتحام البيوت وإهانة أهلها من أحرار الشعب الفلسطيني، أفعالًا غير وطنية تخدم الاحتلال ومصالحه في الضفة.

وأدانت الفصائل في بيان صحفي "قيام سلطة التنسيق الأمني نيابة عن الاحتلال باعتقال الأسرى المحررين وكوادر الفصائل الفلسطينية والطلاب والنقابيين، واستدعاء النساء وإخافة الآمنين والعبث بأمنهم وإهانتهم".

وأكدت الفصائل أنّ استخدام السلطة وأجهزتها الأمنية سياسة التشويه ضد الشيخ عكرمة صبري لانتقاده الاعتقال السياسي محاولة بائسة لإسكات صوت الحقّ ولإخفاء الحقيقة المؤلمة لما يحدث في سجن أريحا.

كما أدانت ما يتعرض له الأسير المحرر الشيخ خضر عدنان من تهديدات من قبل جهات مشبوهة "تحاول كسر همة الشيخ الصنديد الذى خاض أول معركة إضراب عن الطعام فى السجون الصهيونية وأول المنتصرين فيها وهو الذى يعتبره أبناء شعبنا أيقونة المقاومة الفلسطينية فى الضفة، مُحذّرة من المساس بحياته.

وقالت الفصائل: "على السلطة وأجهزتها الأمنية أن توقف سياساتها التي تهدف لإشغال شعبنا ووأد انتفاضته ضد سياسات الاحتلال خصوصًا في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة من تاريخ قضيتنا".

وطالبت بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، والكفّ عن الملاحقات والاستدعاءات التي تتم بحقّ الكوادر والمحررين في الضفة.

ودعت الفصائل الفلسطينية أبناء شعبنا في الضفة للثورة على هذه السياسة والتصدي لها بكل ما أوتوا من قوة، والتأكيد أن المقاومة ستبقى نهجًا متجذّرًا في الوعي والوجدان الفلسطيني، وهي أقوى من كلّ تلك المحاولات الخبيثة والآثمة.

المصدر / فلسطين أون لاين