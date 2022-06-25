فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أجهزة أمن السلطة تواصل اعتقال طلبة من جامعة الخليل

كراجة يدعو للتطوع في "محامون من أجل العدالة"

اكتشاف وجبة قرش بعد 3 ملايين سنة على انقراضه

إصابات باعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية

سرقة 100 مليون دولار من منصة ناشئة للعملات الرقمية

مصرع طالب فلسطيني غرفًا في ألمانيا

الاحتلال يعتقل 4 شبان جنوب جنين

فصائل المقاومة تدين نهج السلطة في الاعتقالات السياسية

مصرع شاب من خان يونس إثر انقلاب جرار زراعي

عوائل المعتقلين السياسيين في رام الله تُطالب بالإفراج عن أبنائهم

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

حذّرت من المساس بالشيخ "صبري" والقيادي "عدنان"

فصائل المقاومة تدين نهج السلطة في الاعتقالات السياسية

25 يونيو 2022 . الساعة 20:00 بتوقيت القدس
...

اعتبرت فصائل المقاومة الفلسطينية استمرار السلطة في نهج الاعتقالات السياسية واقتحام البيوت وإهانة أهلها من أحرار الشعب الفلسطيني، أفعالًا غير وطنية تخدم الاحتلال ومصالحه في الضفة. 

وأدانت الفصائل في بيان صحفي "قيام سلطة التنسيق الأمني نيابة عن الاحتلال باعتقال الأسرى المحررين وكوادر الفصائل الفلسطينية والطلاب والنقابيين، واستدعاء النساء وإخافة الآمنين والعبث بأمنهم وإهانتهم".

وأكدت الفصائل أنّ استخدام السلطة وأجهزتها الأمنية سياسة التشويه ضد الشيخ عكرمة صبري لانتقاده الاعتقال السياسي محاولة بائسة لإسكات صوت الحقّ ولإخفاء الحقيقة المؤلمة لما يحدث في سجن أريحا.

كما أدانت ما يتعرض له الأسير المحرر الشيخ خضر عدنان من تهديدات من قبل جهات مشبوهة "تحاول كسر همة الشيخ الصنديد الذى خاض أول معركة إضراب عن الطعام فى السجون الصهيونية وأول المنتصرين فيها وهو الذى يعتبره أبناء شعبنا أيقونة المقاومة الفلسطينية فى الضفة، مُحذّرة من المساس بحياته.

وقالت الفصائل: "على السلطة وأجهزتها الأمنية أن توقف سياساتها التي تهدف لإشغال شعبنا ووأد انتفاضته ضد سياسات الاحتلال خصوصًا في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة من تاريخ قضيتنا". 

وطالبت بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، والكفّ عن الملاحقات والاستدعاءات التي تتم بحقّ الكوادر والمحررين في الضفة. 

ودعت الفصائل الفلسطينية أبناء شعبنا في الضفة للثورة على هذه السياسة والتصدي لها بكل ما أوتوا من قوة، والتأكيد أن المقاومة ستبقى نهجًا متجذّرًا في الوعي والوجدان الفلسطيني، وهي أقوى من كلّ تلك المحاولات الخبيثة والآثمة.

المصدر / فلسطين أون لاين
ملف القدس ملف القدس
#فلسطين #المقاومة #عكرمة صبري #خضر عدنان #اعتقال سياسي #فصائل المقاومة #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة