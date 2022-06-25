عوائل المعتقلين السياسيين في رام الله تُطالب بالإفراج عن أبنائهم

نظّمت عوائل المعتقلين السياسيين، مساء اليوم السبت، وقفةً رافضةً لسياسة الاعتقال السياسي وسط مدينة رام الله، ومطالبة بوقفها والإفراج عن أبنائهم المعتقلين في سجون السلطة.

واجتمع عشرات المواطنين من أهالي المعتقلين السياسيين وأطفالهم إلى جانب نشطاء على دوار المنارة وسط مدينة رام الله.

وطالب أهالي المعتقلين السياسيين بالإفراج العاجل عن أبنائهم الذين يتعرضون للتعذيب الشديد والإخفاء القسري دون توجيه أيّ تهمة لهم.

وناشد الأهالي الكلّ الفلسطيني بكافة أطيافه بالتدخل لوقف عمليات الاعتقال السياسي، وإنقاذ حياة أبنائهم قبل فوات الأوان، مؤكدين بأنهم في أمسّ الحاجة للصوت الحر.

وكان قد طالب خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري، أمس الجمعة، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجن أريحا الذي وصفه بالمسلخ.

وقال إنّ المعتقلين في سجن أريحا يتعرضون لتعذيب مؤلم، مشددًا على ضرورة الإفراج عنهم لتحسين سمعة القائمين على السجن.

وتتصاعد انتهاكات أجهزة السلطة في الضفة الغربية، بحقّ المواطنين، حيث تشنُّ حملة اختطاف طالت العديد من المواطنين، وطلبة الجامعات، إلى جانب استدعاء النساء العاملات في دور تحفيظ القرآن الكريم.

وقالت حركة "حماس" إنَّ التصاعد الملحوظ للاعتقالات السياسية وما يرافقها من مداهمات للبيوت الآمنة وممارسات التعذيب والإهانة التي تُنفّذها أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية المحتلة، سلوك عدواني يفتقد لقيم المجتمع الفلسطيني الحر.

ورفضت حماس بشدة الاستمرار في استهداف الأسرى المحررين، والطلاب، والنقابيين، ونشطاء الفصائل الوطنية، وكوادر ورموز شعبنا الصامد المجاهد، والملاحقات المصحوبة بإطلاق النار وترويع الآمنين، ومحاولات لاستهداف أو استدعاء النساء.

وطالبت السلطة بالتوقّف الفوري عن هذا العبث بأمن المواطنين الفلسطينيين، وإلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين في جميع سجون السلطة، واحترام كرامة أبناء شعبنا وصون حريّاتهم، داعية الفصائل الفلسطينية إلى إعلاء صوتها ضد هذه الجرائم.

صور| وقفة احتجاجية وسط مدينة رام الله للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون أجهزة أمن السلطة. pic.twitter.com/U02sHWP4SB — فلسطين أون لاين (@pl24online) June 25, 2022

المصدر / حرية نيوز