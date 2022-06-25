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آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الأحد

25 يونيو 2022 . الساعة 18:53 بتوقيت القدس
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أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 26 يونيو وفقا للترتيبات التالية: 

🔸 الحافلتان: الثانية، والثالثة من كشف المسافرين رقم (2022/26) اضغط هنا

🔸 الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/25) اضغط هنا

🔻 التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر. 

🔹 ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

🔹 إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

🔹تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

🔹إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

⭕ للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر يمكنكم الدخول هنا

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #معبر رفح #مصر #آلية السفر

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