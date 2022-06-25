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حمادة: اعتداءات الاحتلال ضد شعبنا "طبيعية متجذرة في سياسته"

25 يونيو 2022 . الساعة 18:32 بتوقيت القدس
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أدان الناطق باسم حركة "حماس" في القدس، محمد حمادة، استشهاد الفتي عبد الله حماد (16 عامًا) متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها من رصاص الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة سلواد شرق مدينة رام الله.

وأضاف أنّ ممارسة (إسرائيل) للاعتداءات ضد أبناء الشعب الفلسطيني، "طبيعية متجذرة في سياسة الاحتلال".

وحمَّل حمادة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية جرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والاعتداءات المتكررة بهدف تفشّي الاستيطان في الضفة الغربية.

وتابع إنّ الاحتلال الإسرائيلي مستمر في ممارسة اعتداءاته ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بالقتل والتهجير وهدم البيوت.

وأكد حمادة أنّ المقاومة الفلسطينية ستستمر بكافة أشكالها لردع ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار الدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية، حتى تحقيق الحرية.

واستُشهد الفتى عبد الله حماد (16 عامًا) فجر اليوم السبت، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي قبل أسبوع، في بلدة سلواد بمدينة رام الله.

المصدر / فلسطين أون لاين
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