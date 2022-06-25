الأونروا تُحذّر من عدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين اعتبارًا من أيلول 2022

حذّرت وكالة الأونروا، من عدم قدرتها على دفع الرواتب لموظفيها اعتبارًا من سبتمبر/ أيلول 2022.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إنّ مؤتمر التعهدات الطوعية للوكالة الأممية، أسفر عن تعهدات مالية جديدة من المانحين الدوليين لعمليات الأونروا هذا العام بقيمة 160 مليون دولار.

وتوقّع لازاريني عجزًا ماليًّا هذا العام بقيمة تزيد على 100 مليون دولار، مضيفًا: سيكون بإمكاننا تسيير دولاب العمل في الأونروا حتى سبتمبر، لكن بعد ذلك التاريخ لا نعرف كيف ستسير الأمور.

وأشار إلى أنّ الوكالة ستواصل جهودها للحصول على الأموال التي تحتاجها للحفاظ على تشغيل الخدمات الأساسية حتى نهاية العام الجاري، مطالبًا الدول المانحة والعربية بزيادة حجم الدعم المخصّص للوكالة.

وأوضح أنّ مساهمات الدول العربية لا تزيد على 4 في المئة من إجمالي ميزانية الأونروا.

يُذكر، أنّ الأونروا تعاني عجزًا مزمنًا في التمويل يُقوّض جهودها لتقديم الدعم الإنساني والتنمية البشرية جرّاء تراجع الدعم.

المصدر / فلسطين أون لاين