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الزمالك بمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

25 يونيو 2022 . الساعة 17:58 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أوقعت قرعة دور 16 لمسابقة كأس مصر لكرة القدم في موسم 2021-2022 التي سُحبت يوم السبت، الزمالك بطل ومتصدر الدوري في مواجهة الإسماعيلي.

كما أوقعت القرعة النادي الأهلي في مواجهة مصر للمقاصة والمصري البورسعيدي في مواجهة الشركة الشرقية.

وحسب القرعة أيضًا سيلتقي إنبي مع البنك الأهلي وبيراميدز مع سيراميكا كليوباترا.

وسيلتقي المقاولون العرب مع الجونة وطلائع الجيش مع منتخب السويس وسموحة مع كفر الشيخ.

وفي دور الثمانية سيلتقي الزمالك مع الفائز من مواجهة المصري والشركة الشرقية، بينما يلتقي الأهلي في نفس الدور مع الفائز من مواجهة المقاولون العرب والجونة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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