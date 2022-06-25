تفاصيل اجتماع "مكافحة المخدرات" مع "معروف" بغزة

استقبل رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف مساء اليوم في مكتبه وفداً من مكافحة المخدرات يترأسه المقدم يحيى الدلو مدير دائرة التخطيط والتوعية.

وكان في استقبال الوفد إلى جانب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي د. تيسير محيسن مستشار المكتب الإعلامي للشئون الخارجية، وعبدالله كرسوع رئيس قسم العلاقات المحلية المكلف.

بدروه، أشاد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف بالدور الريادي لإدارة مكافحة المخدرات وسرعة الوصول والقبض على كبار تجار ومروجي المخدرات، وتجفيف منابع المواد المخدرة عبر مراقبة الحدود والمنافذ، وذلك بهدف القضاء على هذه الآفة، مؤكداً في الوقت ذاته على تذليل كافة العقبات أمام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستضافتهم عبر وسائل الإعلام لنشر الوعي لدى المواطنين بمخاطر هذه الآفة.

من جانبه،أكد المقدم يحيى الدلو مدير دائرة التخطيط والتوعية في مكافحة المخدرات على أهمية الإعلام في تشكيل الوعي لدى المواطنين،مثمناً دور المكتب الإعلام الحكومي في كافة القضايا.

وشدد الدلو على أهمية الدور المنوط بوسائل الإعلام في إنجاح فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والتي ستنطلق يوم الأحد القادم.

وخلال اللقاء تمت مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

المصدر / فلسطين اون لاين