ميسي يتفوق على رونالدو في مواجهة "القمصان"

تفوق الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان على منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد تجاريًا من حيث مبيعات قميصيهما.

وترك ميسي فريقه برشلونة وانتقل إلى فريق العاصمة الباريسية بداية الموسم المنقضي، وعاد رونالدو بعدها بأيام إلى صفوف مانشستر يونايتد مجددًا.

ورغم معاناته الموسم الماضي على أرض الملعب ساهم ميسي في وصول مبيعات قمصان باريس سان جيرمان إلى أكثر من مليون قميص للمرة الأولى في تاريخ النادي، وشكل قميصه الذي يحمل الرقم 30، 60% من إجمالي المبيعات، وبلغت إيراداته 857 مليون جنيه إسترليني عقب ساعات من الإعلان الرسمي عن ضمّه.

أما الإيرادات التي وصلت خزائن مانشستر يونايتد من قميص رونالدو بلغت 187 مليون إسترليني حتى سبتمبر الماضي.

وعلّق مارك أرمسترونغ مدير الشراكات بالنادي الباريسي لصحيفة "ماركا" قائلًا: لا يمكننا تلبية الطلب على قمصان ميسي، لقد وصلنا إلى سقف ما يمكننا إنتاجه، اتفاقيات التسويق والرعاية الخاصة بالنادي ارتفعت بنسبة 13% بعد وصوله.

ولم يؤثر التعاقد مع ميسي على مبيعات القمصان فقط، إذ إن حسابات باريس سان جيرمان تزيد بمعدل 1.4 مليون متابع أسبوعيًا، كما يُعتقد أن النادي حقق أرباحًا تجارية تبلغ 600 مليون إسترليني في الموسم الماضي بسبب التعاقد مع قائد برشلونة السابق.

المصدر / وكالات