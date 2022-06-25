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مدافع إنتر ميلان على مشارف الانتقال إلى سان جيرمان

25 يونيو 2022 . الساعة 16:12 بتوقيت القدس
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شكرينيار سيتقاضى راتباً سنوياً قدره 7.7 ملايين يورو

بات مدافع إنتر، وصيف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، الدولي السلوفاكي ميلان سكرينيار على مشارف الانتقال إلى باريس سان جيرمان بطل فرنسا، حسب ما أفادت يوم السبت وسائل إعلام فرنسية وإيطالية.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن المباحثات ما زالت جارية بين إنتر وسان جيرمان للتوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، ففي حين يعرض نادي العاصمة الفرنسية 50 مليون يورو على إنتر، يطالب الأخير بـ 80 مليوناً للتخلي عن مدافعه ابن الـ 27 عاماً والذي يسري عقده حتّى عام 2023.

وعاد سان جيرمان بعرض جديد يراوح الـ 60 مليوناً، في حين أكدت الصحيفة الفرنسية أن الطرفين يمكن أن يتوصلا إلى اتفاق نهائي، كما حصل في صفقة الدولي المغربي أشرف حكيمي المنتقل في الصيف الماضي من مدينة ميلانو إلى ملعب "بارك دي برينس" مقابل 60 مليون يورو.

من ناحيتها، أعلنت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن اللاعب والنادي الباريسي توصلا إلى اتفاق يسري بدءاً من الصيف الحالي، ضمن صفقة سيتقاضى بموجبها سكرينيار راتباً سنوياً قدره 7.7 ملايين يورو، وهو ضعف راتبه الحالي مع إنتر.

بدأ سكرينيار مسيرته مع نادي جيلينا قبل أن يحط الرحال في الدوري الإيطالي مع سمبدوريا لموسم واحد (2016-2017)، لينتقل إلى إنتر الذي دافع عن ألوانه في 215 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 11 هدفاً. كما لعب بقميص منتخب بلاده 54 مباراة دولية، وسجل 3 أهداف.

المصدر / وكالات
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#إنتر ميلان #سان جيرمان

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