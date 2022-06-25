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قبل أيام من الإفراج عنه

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري بحق القيادي الأسير نضال القواسمي

25 يونيو 2022 . الساعة 15:54 بتوقيت القدس
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 مددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بحق القيادي الأسير نضال عمران القواسمي من الخليل لمدة 6 أشهر جديدة.

وجاء قرار التمديد قبل أيام فقط من موعد الإفراج عن الأسير القواسمي بعد اعتقال إداري استمر لأكثر من 14 شهراً.

واعتقلت قوات الاحتلال القواسمة "55 عاماً"، عقب مداهمة منزله في منطقة النمرة وسط الخليل في 21-4-2021.

وجاء اعتقال القواسمة في حينه ضمن حملة واسعة شنتها قوات الاحتلال واستهدفت قيادات ونشطاء حركة حماس، قبيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة العام الماضي وألغاها رئيس السلطة محمود عباس.

وأمضى القواسمة في سجون الاحتلال ما يقارب 11 عاماً، كما اعتقل لدى أجهزة السلطة أكثر من 8 مرات، وهو من مبعدي مرج الزهور.

 ويواصل قرابة 500 أسير إداري في سجون الاحتلال مقاطعة المحاكم الإسرائيلية لليوم 176 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار #قرارنا_ حرية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأسرى #الاعتقال الإداري #سجون الاحتلال #نضال القواسمي

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