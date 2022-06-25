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انتهاكات الاحتلال تتصاعد.. إصابة مواطنين برام الله وبيت لحم

25 يونيو 2022 . الساعة 15:26 بتوقيت القدس
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أصيب عدد من المواطنين، اليوم السبت، في تجدد اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي رام الله وبيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية أن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا جراء اعتداءات المستوطنين في قرية المغير شمال شرق رام الله، إلى جانب تضرر مركبتين نتيجة إحتراقهما من المستوطنين.

وهاجم أكثر من 30 مستوطنا من مستوطنتي "عادي عاد" و"شيلو" المزارعين في المنطقة الواقعة بين قريتي المغير وترمسعيا شرق رام الله، ما أسفر عن إصابة مواطن يبلغ من العمر (35 عاما)، بجروح في الرأس، جراء رشقه بالحجارة، ونقل على إثرها للمستشفى.

وحطم المستوطنون مركبة المواطن وقاموا بحرقها قبل أن ينسحبوا من المكان، فيما أصيبت مسنة بقنبلة غاز، جراء قمع قوات الاحتلال وقفة منددة بوجود كسارة لأحد المستوطنين في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وأصيب العشرات بحالات اختناق في بيت لحم إثر قمع قوات الاحتلال للوقفة المنددة بوجود كسارة المستوطن، وما يقوم به من سلب الأرض لصالح توسيعها.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت على الوقفة المنددة في بيت لحم، ما أسفر عن إصابة المسنة سعدة عبيات (65 عاما) بقنبلة غاز في القدم، ونقلت على إثرها للمستشفى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#بيت لحم #رام الله #الاحتلال الإسرائيلي

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