فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مدافع إنتر ميلان على مشارف الانتقال إلى سان جيرمان

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري بحق القيادي الأسير نضال القواسمي

كتائب القسام تزف مجاهداً من رفح

انتهاكات الاحتلال تتصاعد.. إصابة مواطنين برام الله وبيت لحم

جاسر البرغوثي: المقاومة هي السبيل الأنجح للتصدي لاعتداءات المستوطنين

دعت لوقفها.. حماس: الاعتقالات السياسية بالضفة خدمة مجانية للاحتلال

حصيلة.. 3 شهداء وإصابة 3 مستوطنين بـ71 نقطة مواجهة بالضفة الغربية

"شؤون اللاجئين": منطقة الخطر التي دخلتها "الأونروا" لن تبقى مقتصرة عليها

معروف: الصحفي الفلسطيني في طليعة من يتعرض للتعذيب والقتل

وثائق تاريخية تفضح الماضي والحاضر معًا

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

جاسر البرغوثي: المقاومة هي السبيل الأنجح للتصدي لاعتداءات المستوطنين

25 يونيو 2022 . الساعة 15:12 بتوقيت القدس
...
القيادي في حركة حماس جاسر البرغوثي

أكد جاسر البرغوثي، مسؤول دائرة العلاقات الوطنية بالضفة الغربية  في حركة حماس، على أن المقاومة وحدها هي السبيل الأنجح للتصدي لاعتداءات المستوطنين المتصاعدة في الضفة الغربية، وآخرها إصابة ثلاثة مواطنين في قرية المغير شمال رام الله.

وقال البرغوثي في تصريح صحفي وصل "فلسطين أون لاين": إن إجرام المستوطنين ما كان ليظهر بهذه الطريقة لولا شعورهم بالأمن والطمأنينة، الناجم عن تواصل مسيرة التنسيق الأمني.

وأضاف: هذا ما يوجب على الكل الفلسطيني الانتظام في لجان حماية شعبية، تردع المستوطنين وتكبدهم أثمانًا باهظة، وتحرمهم من التحرك بأمان في محيط القرى والبلدات الفلسطينية.

وأردف بالقول: إن تصعيد الفعل المقاوم شعبيًا وعسكريًا ومطاردة المستوطنين في كل مكان هو الضامن الحقيقي لسلامة أهلنا، ونجاتهم من عدوان الاحتلال ومستوطنيه، ذلك أن هذا العدو لم يتراجع يوما إلا تحت سيف المقاومة وقوتها الضاربة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#حماس #الاستيطان #الضفة الغربية #جاسر البرغوثي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة