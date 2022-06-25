جاسر البرغوثي: المقاومة هي السبيل الأنجح للتصدي لاعتداءات المستوطنين

أكد جاسر البرغوثي، مسؤول دائرة العلاقات الوطنية بالضفة الغربية في حركة حماس، على أن المقاومة وحدها هي السبيل الأنجح للتصدي لاعتداءات المستوطنين المتصاعدة في الضفة الغربية، وآخرها إصابة ثلاثة مواطنين في قرية المغير شمال رام الله.

وقال البرغوثي في تصريح صحفي وصل "فلسطين أون لاين": إن إجرام المستوطنين ما كان ليظهر بهذه الطريقة لولا شعورهم بالأمن والطمأنينة، الناجم عن تواصل مسيرة التنسيق الأمني.

وأضاف: هذا ما يوجب على الكل الفلسطيني الانتظام في لجان حماية شعبية، تردع المستوطنين وتكبدهم أثمانًا باهظة، وتحرمهم من التحرك بأمان في محيط القرى والبلدات الفلسطينية.

وأردف بالقول: إن تصعيد الفعل المقاوم شعبيًا وعسكريًا ومطاردة المستوطنين في كل مكان هو الضامن الحقيقي لسلامة أهلنا، ونجاتهم من عدوان الاحتلال ومستوطنيه، ذلك أن هذا العدو لم يتراجع يوما إلا تحت سيف المقاومة وقوتها الضاربة.

المصدر / فلسطين أون لاين