دعت لوقفها.. حماس: الاعتقالات السياسية بالضفة خدمة مجانية للاحتلال

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن تصاعد الاعتقالات السياسية بالضفة الغربية خدمة مجانية للاحتلال لا بد أن تتوقف.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي وصل فلسطين أون لاين، أنَّ التصاعد الملحوظ للاعتقالات السياسية وما يرافقها من مداهمات للبيوت الآمنة وممارسات التعذيب والإهانة التي تنفذها أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية المحتلة، سلوك عدواني يفتقد لقيم المجتمع الفلسطيني الحر.

وأضافت: هذا يشير إلى المستوى الخطير الذي وصلت إليه عقيدة تلك الأجهزة في خدمة الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه.

وأردفت بالقول: "نرفض بشدة الاستمرار في استهداف الأسرى المحررين، والطلاب، والنقابيين، ونشطاء الفصائل الوطنية، وكوادر ورموز شعبنا الصامد المجاهد، والملاحقات المصحوبة بإطلاق النار وترويع الآمنين".

وشددت على رفض أي محاولة لاستهداف أو استدعاء النساء، كما ندعو إلى التوقّف الفوري عن هذا العبث بأمن المواطنين الفلسطينيين، وإلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين في جميع سجون السلطة، واحترام كرامة أبناء شعبنا وصون حرياتهم.

ودعت حماس الفصائل الفلسطينية إلى إعلاء صوتها ضد هذه الجرائم وضد التنسيق الأمني مع الاحتلال، كما نؤكد دور المؤسسات الحقوقية والإنسانية في توثيق هذه الانتهاكات، ورفع الدعاوى ضدها، والعمل الجاد بكل السبل القانونية لوقفها.

المصدر / فلسطين أون لاين