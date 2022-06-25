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دعا لوقف الاعتقال السياسي بالضفة

حمادة يستهجن الهجوم الإعلامي ضد الشيخ صبري

25 يونيو 2022 . الساعة 13:19 بتوقيت القدس
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محمد حمادة المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن مدينة القدس (أرشيف)

استهجن الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن مدينة القدس المحتلة، محمد حمادة، التصريحات والحملات الإعلامية التي شنّها بعض (المغرضين) ضد خطيب المسجد الأقصى الشيخ العلّامة عكرمة صبري عقب حديثه عن الاعتقالات السياسية بحقّ النشطاء والمناضلين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، معتبرًا ذلك محاولةً لتكميم الأفواه وقمع الأصوات الحرّة التي تُنادي بإنهاء الاعتقال السياسي في سجون السلطة الفلسطينية.

وقال في تصريح صحفي، اليوم السبت: إنّنا "في الوقت الذي ندين فيه التعرّض لشخصية الشيخ عكرمة صبري، نجدّد مطالبتنا لقيادة السلطة بوقف الاعتقال السياسي، وما يُرافقه من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين، والعمل على تعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة الاحتلال الصهيوني الذي يُمعن في عدوانه على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#عكرمة صبري #اعتقال سياسي #محمد حمادة

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