النخالة: "العدو يسعى لحصار شعبنا من الخارج وعزله عن أمته"

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة: إن "العدو لم يستطع أن يكسر إرادة شعبنا الفلسطيني في داخل فلسطين، فقام بعملية التفاف كبرى لمحاصرته من الخارج، وقطع شرايين التواصل مع شعوب أمتنا العربية والإسلامية".

وأشار في كلمة ألقاها، اليوم السبت، خلال المؤتمر القومي الإسلامي المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي أصبح يؤدي الدور الأكبر في سياسات المنطقة، ويحاصر الفلسطينيين في كل شيء، وتُفتح بعض العواصم العربية والإسلامية أبوابها لعدوهم".

ونبه إلى تدخلات الاحتلال فيما وصفه (حدود الكيان الزمنية) والتي تشمل - حسب رأيه- باكستان وإيران، حتى شمال أفريقيا، ومن تركيا حتى جنوب السودان، شارحاً أن كل ما بين ذلك قابلاً للتدخل الصهيوني اقتصاديًّا وأمنيًّا وعسكريًّا.

وتطرق إلى ملف التطبيع مع الاحتلال قائلاً: إن "النظام العربي يغفل عن دور الشعب الفلسطيني ومقاومته التي لم تتوقف يومًا واحدًا، وينفتح أكثر فأكثر على العدو في كل المجالات"، مشددًا على أن إنجازات المقاومة لم تعد تخفى عن أحد من لبنان المقاومة إلى غزة المحاصرة.

وقال: "سلبنا الأعداء هويتنا وليس فقط فلسطين، والآن يسلبون كرامتنا وأوطاننا نحن نعيش في أوطاننا لكننا لا نمتلكها".

وبين النخالة، أن "الالتزام وتحديد المواقف هو الضمان لعدم الانزلاق إلى الجانب الآخر وعلينا أن نلتزم رؤية واضحة تحكم منهجنا السياسي"، مستدركاً بالقول: إن "مسؤوليات كبرى تقع على عاتقنا اليوم عبر دعم المقاومة في فلسطين بكل ما هو ممكن".

المصدر / فلسطين أون لاين