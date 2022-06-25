وظائف شاغرة مؤقتة في بلدية جباليا

إعلان توظيف صادر عن بلدية جباليا وبالتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة المؤقتة وذلك على النحو التالي:

أولاً : وظيفة عامل عدد 9/

وصف الوظيفة: القيام بتنفيذ أعمال صيانة المنتزهات حسب تعليمات المشرف

شروط التسجيل:

- يجب على المتقدم أن يمتلك المعرفة اللازمة باستخدام الأدوات والمعدات اللازمة لصيانة وتأهيل الحدائق والمتنزهات.

- العمل عبارة تنظيف الحدائق وفرد طبقات من الرمل وتنفيذ أعمال الزراعة ومساعدة الفنيين في البلاط والطوبار.

- أن يكون لدية القدرة الجسدية اللازمة للقيام بالأعمال حسب وصف الوظيفة المذكور أعلاه.

- العمل يتم بنظام المياومة كل أيام الأسبوع ما عدا أيام الجمع والسبت والأعياد الرسمية بنظام 8 ساعات وحسب متطلبات العمل.

- على المتقدم الالتزام بأنظمة وقوانين بلدية جباليا النزلة وعلى المخالف تحمل المسئولية القانونية.

- أن لا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي ويكون لم يحصل على أي وظائف من برامج مشابهة خلال سنة من تاريخه.

- ستتم مقارنة طلبات التشغيل المستلمة بقواعد البيانات الخاصة بالتوظيف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، ولن يتم قبول أي طلب يتبين أن يتلقى راتبا من أحد هذه المؤسسات.

- يجب أن يكون العامل لدية القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الانشطة المقترحة في المشروع.

- الأولوية في التشغيل لمن هو متزوج ولديه أطفال ويعيل عدد أكبر من أفراد العائلة.

- يفضل أن يكون المتقدم للمشروع من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان نفس المدينة.

ثانياً : وظيفة فني بلاط وطوبار عدد 4/

وصف الوظيفة: القيام بتنفيذ الأعمال الخاصة بلاط الإنترلوك وأعمال الطوبار.

شروط التسجيل:

- أن يكون حاصل على شهادة (فني بلاط انترلوك – فني طوبار) من مؤسسة أو شركة.

- تنفيذ أعمال رصف باستخدام بلاط انترلوك

- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال العمل المطلوب.

- أن يكون لدية القدرة الجسدية اللازمة للقيام بالأعمال حسب وصف الوظيفة المذكور أعلاه.

- العمل يتم بنظام المياومة كل أيام الأسبوع ما عدا أيام الجمع والسبت والأعياد الرسمية بنظام 8 ساعات وحسب متطلبات العمل.

- على المتقدم الالتزام بأنظمة وقوانين بلدية جباليا النزلة وعلى المخالف تحمل المسئولية القانونية.

- أن لا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي ويكون لم يحصل على أي وظائف من برامج مشابهة خلال سنة من تاريخه.

- ستتم مقارنة طلبات التشغيل المستلمة بقواعد البيانات الخاصة بالتوظيف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، ولن يتم قبول أي طلب يتبين أن يتلقى راتبا من أحد هذه المؤسسات.

- يجب أن يكون العامل لدية القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الانشطة المقترحة في المشروع.

- الأولوية في التشغيل لمن هو متزوج ولديه أطفال ويعيل عدد أكبر من أفراد العائلة.

- يفضل أن يكون المتقدم للمشروع من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان نفس المدينة.

ثالثاً : وظيفة مزارع عدد 4/

وصف الوظيفة: من خلال المشروع يقوم المزارعين بزراعة وتهذيب وتقليم وقص الأشجار والنباتات ورش المبيدات المطلوبة وجميع الاعمال المطلوبة في زراعة وتنسيق الأشجار في الحدائق والمنتزهات، وذلك حسب التعليمات التي يصدرها مشرف فريق العمل.

شروط التسجيل:

- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال العمل المطلوب.

- يجب على المتقدم أن يمتلك المعرفة اللازمة باستخدام الأدوات والمعدات اللازمة لأعمال الزراعة.

- أن يكون لدية القدرة الجسدية اللازمة للقيام بالأعمال حسب وصف الوظيفة المذكور أعلاه.

- العمل يتم بنظام المياومة كل أيام الأسبوع ما عدا أيام الجمع والسبت والأعياد الرسمية بنظام 8 ساعات وحسب متطلبات العمل.

- على المتقدم الالتزام بأنظمة وقوانين بلدية جباليا النزلة وعلى المخالف تحمل المسئولية القانونية.

- أن لا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي ويكون لم يحصل على أي وظائف من برامج مشابهة خلال سنة من تاريخه.

- ستتم مقارنة طلبات التشغيل المستلمة بقواعد البيانات الخاصة بالتوظيف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، ولن يتم قبول أي طلب يتبين أن يتلقى راتبا من أحد هذه المؤسسات.

- يجب أن يكون العامل لدية القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الانشطة المقترحة في المشروع.

- الأولوية في التشغيل لمن هو متزوج ولديه أطفال ويعيل عدد أكبر من أفراد العائلة.

- يفضل أن يكون المتقدم للمشروع من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان نفس المدينة.

رابعاً : وظيفة مساح عدد 1

وصف الوظيفة: لعمل الرفع المساحي والتصاميم ومتابعة مشروع تشغيل اعمال صيانة الحدائق والمنتزهات في مدينة جباليا، وكذلك التنسيق بين فريق العمل الميداني والمهندس المشرف، ومتابعة العمل الميداني والتأكد من تنفيذ أعمال المشروع حسب الأصول الفنية.

شروط التسجيل:

- يجب على المتقدم أن يكون حاصل على درجة الدبلوم في تخصص الهندسة أو المساحة من جامعة معترف بها.

- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال العمل الهندسي.

- أن يجيد استخدام برامج الحاسوب وبرامج الهندسة المختلفة (أوفيس، أتوكاد، ... الخ).

- أن يكون لديه القدرة على فهم وقراءة وتحليل البيانات المكانية والمخططات.

- لديه القدرة على المتابعة والإشراف على فرق العمل الميدانية والعمل المكتبي والعمل ضمن فريق.

- العمل يتم بنظام المياومة كل أيام الأسبوع ما عدا أيام الجمع والسبت والأعياد الرسمية بنظام 8 ساعات حسب متطلبات العمل.

- على المتقدم الالتزام بأنظمة وقوانين بلدية جباليا النزلة وعلى المخالف تحمل المسئولية القانونية.

- أن لا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي ويكون لم يحصل على أي وظائف من برامج مشابهة خلال سنة من تاريخه.

- ستتم مقارنة طلبات التشغيل المستلمة بقواعد البيانات الخاصة بالتوظيف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، ولن يتم قبول أي طلب يتبين أن يتلقى راتبا من أحد هذه المؤسسات.

- يجب أن يكون العامل لدية القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الانشطة المقترحة في المشروع.

- الأولوية في التشغيل لمن هو متزوج ولديه أطفال ويعيل عدد أكبر من أفراد العائلة.

- يفضل أن يكون المتقدم للمشروع من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان نفس المدينة.

خامساً : وظيفة مهندس/ة مدني عدد 2/

وصف الوظيفة: الاشراف العام على المشروع واعداد التقارير اليومية / الاسبوعية / الشهرية والمسؤولية الادارية والفنية عن فريق العمل ووضع الخطط بأماكن العمل والجداول الزمنية لإنجاز الأعمال المطلوبة بالإضافة الى اعداد التقارير التقييمية اللازمة.

شروط التسجيل:

- يجب على المتقدم أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية من جامعة معترف بها.

- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال العمل الهندسي.

- أن يجيد استخدام برامج الحاسوب وبرامج الهندسة المختلفة (أوفيس، أتوكاد، ... الخ).

- لديه القدرة على المتابعة والإشراف على فرق العمل الميدانية والعمل المكتبي والعمل ضمن فريق.

- العمل يتم بنظام المياومة كل أيام الأسبوع ما عدا أيام الجمع والسبت والأعياد الرسمية بنظام 8 ساعات حسب متطلبات العمل.

- على المتقدم الالتزام بأنظمة وقوانين بلدية جباليا النزلة وعلى المخالف تحمل المسئولية القانونية.

- أن لا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي ويكون لم يحصل على أي وظائف من برامج مشابهة خلال سنة من تاريخه.

- ستتم مقارنة طلبات التشغيل المستلمة بقواعد البيانات الخاصة بالتوظيف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، ولن يتم قبول أي طلب يتبين أن يتلقى راتبا من أحد هذه المؤسسات.

- يجب أن يكون العامل لدية القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الانشطة المقترحة في المشروع.

- الأولوية في التشغيل لمن هو متزوج ولديه أطفال ويعيل عدد أكبر من أفراد العائلة.

- يفضل أن يكون المتقدم للمشروع من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان نفس المدينة.

طريقة التسجيل:

- يمكن التقدم للوظائف من خلال تعبئة طلب رسمي على الموقع الإلكتروني لصندوق التشغيل الفلسطيني على العنوان https://e.pef.ps/ومن ثم الدخول لصفحة الوظائف واختيار التقدم لهذه الوظيفة.

- يمكنكم مشاهدة فيديو شرح يطريقة التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://youtu.be/8D90iJyqNKI

- لمن لا يستطيع استخدام الموقع الإلكتروني التقدم بطلب ورقي لدى البلدية المعنية بالتوظيف.

- للاستفسار والمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع: م. اياد الهالول عبر رقم الجوال: 0592840540

ينتهى التسجيل للوظائف بتاريخ 4/7/2022