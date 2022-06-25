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في الذكرى الـ 16 لعملية الوهم المتبدّد

"حماس" تؤكد قدرة المقاومة على فرض صفقة أحرار جديدة

25 يونيو 2022 . الساعة 10:37 بتوقيت القدس
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أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، أنَّ المقاومة التي أبدعت في إنجاز صفقة وفاء الأحرار عام 2011، قادرة اليوم -وهي قابضة على زناد المقاومة- أن تفرض صفقة أحرارٍ جديدة، وأن تبدّد أوهام الاحتلال الإسرائيلي في طمس معالم "مقدساتنا وهوية بلادنا العربية الأصيلة".

وشددت الحركة خلال تصريح صحفي في الذكرى الـ 16 لعملية الوهم المتبدّد، على أنها ستبقى الوفية لتضحيات أسرانا الأحرار، ولن يهدأ لها بال حتّى تحريرهم من قبضة السّجان، في صفقة وفاء لهم، يتنسمون فيها الحريَّة والكرامة على أرض الوطن، مؤكدةً أن جنود الاحتلال الذين هم في قبضة المقاومة لن يروا نور الشمس، حتّى تحرير أسرانا البواسل.

وحذّرت "حماس" الاحتلال من "استمرار انتهاكاته ضدّ أسرانا وأسيراتنا"، مؤكدةً أنَّ ذلك لن يكسر من إرادة صمودهم.

 ودعت إلى استمرار فعاليات دعم ومناصرة قضية الأسرى في كل المجالات السياسية والإعلامية والحقوقية والإنسانية.

وترحمت الحركة على الشهداء الأبطال من منفذي هذه العملية البطولية والمخطّطين لها، مجددةً تحيّة الفخر والاعتزاز "بمقاومتنا الباسلة، وبشعبنا المرابط على ثغور الوطن والمتمسّك بحقوقه في الداخل والشتات ومخيمات اللجوء، وبالأسرى البواسل والأسيرات الماجدات على صمودهم وتحدّيهم للسجّان الصهيوني".

المصدر / فلسطين أون لاين
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