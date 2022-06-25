روضة فنون وابداع تعلن عن مجموعة من الوظائف

إعلان توظيف صادر عن روضة فنون وابداع تعلن فيه عن حاجتها لشغل مجموعة من الوظائف.

الوظائف المطلوبة

1. معلمة رياض أطفال

2. معلمة لغة انجليزي (دوام جزئي)

3. معلمة لغة فرنسي (دوام جزئي)

4. مرشدة نفسي اجتماعي.

5. معلمة فنون (دوام جزئي)

6. معلمة رياضة (دوام جزئي)

شروط التسجيل

- حاصلة على شهادة جامعية (يفضل بكالوريوس) في مجال العمل.

- خبرة عملية لا تقل عن عامين في التعامل مع الأطفال.

- القدرة على إدارة الصف وتقديم المحتوى العلمي باستخدام أساليب التعلم النشط.

- القدرة العالية على التعامل مع الأطفال وتحديد احتياجاتهم.

- مهارات عالية في الاتصال والتواصل.

- القدرة على المتابعة والتواصل الدائم مع أولياء أمور الأطفال.

- يفضل ان تكون من سكان مدينة غزة

طريقة التسجيل

- على من ترغب بالتسجيل للوظائف المذكورة أعلاه تعبئة طلب من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/rCN2WQqTeLHhE19Q8

- ينتهى التسجيل للوظائف بتاريخ 27/6/2022

- للاستفسار من خلال الاتصال على رقم 0567890016

- العنوان : غزة - تل الهوى - خلف المستشفى الدولي للعيون