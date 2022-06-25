فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تفاصيل اجتماع "مكافحة المخدرات" مع "معروف" بغزة

ميسي يتفوق على رونالدو في مواجهة "القمصان"

مدافع إنتر ميلان على مشارف الانتقال إلى سان جيرمان

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري بحق القيادي الأسير نضال القواسمي

كتائب القسام تزف مجاهداً من رفح

انتهاكات الاحتلال تتصاعد.. إصابة مواطنين برام الله وبيت لحم

جاسر البرغوثي: المقاومة هي السبيل الأنجح للتصدي لاعتداءات المستوطنين

دعت لوقفها.. حماس: الاعتقالات السياسية بالضفة خدمة مجانية للاحتلال

حصيلة.. 3 شهداء وإصابة 3 مستوطنين بـ71 نقطة مواجهة بالضفة الغربية

"شؤون اللاجئين": منطقة الخطر التي دخلتها "الأونروا" لن تبقى مقتصرة عليها

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

روضة فنون وابداع تعلن عن مجموعة من الوظائف

25 يونيو 2022 . الساعة 14:00 بتوقيت القدس
...

إعلان توظيف صادر عن روضة فنون وابداع تعلن فيه عن حاجتها لشغل مجموعة من الوظائف.

الوظائف المطلوبة

1. معلمة رياض أطفال

2. معلمة لغة انجليزي (دوام جزئي)

3. معلمة لغة فرنسي (دوام جزئي)

4. مرشدة نفسي اجتماعي.

5. معلمة فنون (دوام جزئي)

6. معلمة رياضة (دوام جزئي)

شروط التسجيل

- حاصلة على شهادة جامعية (يفضل بكالوريوس) في مجال العمل.

- خبرة عملية لا تقل عن عامين في التعامل مع الأطفال.

- القدرة على إدارة الصف وتقديم المحتوى العلمي باستخدام أساليب التعلم النشط.

- القدرة العالية على التعامل مع الأطفال وتحديد احتياجاتهم.

- مهارات عالية في الاتصال والتواصل.

- القدرة على المتابعة والتواصل الدائم مع أولياء أمور الأطفال.

- يفضل ان تكون من سكان مدينة غزة

طريقة التسجيل

- على من ترغب بالتسجيل للوظائف المذكورة أعلاه تعبئة طلب من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/rCN2WQqTeLHhE19Q8

- ينتهى التسجيل للوظائف بتاريخ 27/6/2022

- للاستفسار من خلال الاتصال على رقم 0567890016

- العنوان : غزة - تل الهوى - خلف المستشفى الدولي للعيون

إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#غزة #وظائف #توظيف #إعلان #وظيفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة