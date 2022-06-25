وظيفة شاغرة في جمعية انقاذ المستقبل الشبابي

إعلان توظيف صادر عن جمعية انقاذ المستقبل الشبابي SYFS تعلن فيه عن وظيفة مشرف ميداني Field Supervisor مؤهل وذوي خبرة لتنفيذ الأنشطة الرئيسية للمشروع

المهام الأساسية:

- دعم أنشطة البرمجة على المستوى الميداني

- إجراء زيارات التعرف على المستفيدين والتحقق منهم

- الحصول على المستندات الثبوتية للمستفيد

- مساعدة مشتركة في عملية المقابلة

- المساهمة في ضمان المساءلة أمام المستفيدين من المشروع وأصحاب المصلحة المحليين

- المتابعة المنتظمة مع المتدربين على مستوى النشاط

- استكشاف المشاكل والقضايا بين أصحاب العمل والمستفيدين

- دعم رصد أنشطة المشروع على المستوى الميداني ، وفقا لخطة M&E من خلال جمع البيانات

- إجراء زيارات ميدانية وتطبيق أدوات جمع بيانات الزيارات الميدانية

- مساعدة منسق المشروع ومدرب المهارات الحياتية في إدارة أنشطة المشروع

- المساعدة في توثيق تعلم المشاريع في المرحلة التجريبية

- دعم جهود تعبئة المجتمع من خلال التواصل وتبادل المعلومات مع المستفيدين من المشروع على مستوى المجتمع.

- تحديد المنظمات والمجتمعات المحلية الرئيسية للتخطيط وإجراء أنشطة التوعية وتنفيذها بشكل مشترك

- تقييم البيئة في مواقع التنسيب لتكون أكثر ملاءمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم توصيات لفرق البرنامج

- أي مهام أخرى يكلف بها منسق المشروع

المؤهلات والخبرة الأكاديمية والمهنية:

- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو أي مجال آخر ذي صلة.

- سنتان من الخبرة المهنية في إدارة المشاريع ، ويفضل أن يكون ذلك مع خبرة في العمل مع المنظمات غير الحكومية.

- خبرة في مشاريع سبل العيش.

- مهارات كتابة التقارير الجيدة هي أحد الأصول.

- خبرة في العمل مع الأشخاص المعرضين لخطر الاستبعاد الاجتماعي و / أو المجتمعات المحرومة.

- يفضل خبرة إضافية في التعامل / العمل عن كثب مع المستفيدين.

- اللغة العربية إلزامية ، على الأقل مستوى ما قبل المتوسط ​​من اللغة الإنجليزية مطلوب.

- معرفة جيدة بحزمة Office (Word و Excel و Outlook و PowerPoint).

- خبرة سابقة قيّمة في القضايا المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين أو الالتزام الشخصي بالمساواة بين الجنسين.

طريقة التسجيل

يجب على المرشحين المهتمين تقديم:

- خطاب التحفيز (حوالي 200 كلمة) وأحدث سيرة ذاتية متضمنة ثلاث جهات اتصال مهنية وذلك من خلال تعبئة طلب التوظيف من خلال الضغط ( هنا )

- سيتم مراجعة الطلبات الكاملة فقط

- آخر موعد لتقديم الطلبات 27/06/2022 ، في موعد أقصاه الساعة 12:00 ظهرًا.

- يتم تشجيع المرشحات بشدة على التقديم.

- سيتم الاتصال فقط قائمة المرشحين المختصرة. لا مكالمات هاتفية من فضلك