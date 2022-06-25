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وظيفة شاغرة في جمعية انقاذ المستقبل الشبابي

25 يونيو 2022 . الساعة 12:00 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن جمعية انقاذ المستقبل الشبابي SYFS تعلن فيه عن وظيفة مشرف ميداني Field Supervisor مؤهل وذوي خبرة لتنفيذ الأنشطة الرئيسية للمشروع

المهام الأساسية:

- دعم أنشطة البرمجة على المستوى الميداني

- إجراء زيارات التعرف على المستفيدين والتحقق منهم

- الحصول على المستندات الثبوتية للمستفيد

- مساعدة مشتركة في عملية المقابلة

-  المساهمة في ضمان المساءلة أمام المستفيدين من المشروع وأصحاب المصلحة المحليين

- المتابعة المنتظمة مع المتدربين على مستوى النشاط

- استكشاف المشاكل والقضايا بين أصحاب العمل والمستفيدين

-  دعم رصد أنشطة المشروع على المستوى الميداني ، وفقا لخطة M&E من خلال جمع البيانات

- إجراء زيارات ميدانية وتطبيق أدوات جمع بيانات الزيارات الميدانية

- مساعدة منسق المشروع ومدرب المهارات الحياتية في إدارة أنشطة المشروع

- المساعدة في توثيق تعلم المشاريع في المرحلة التجريبية

- دعم جهود تعبئة المجتمع من خلال التواصل وتبادل المعلومات مع المستفيدين من المشروع على مستوى المجتمع.

- تحديد المنظمات والمجتمعات المحلية الرئيسية للتخطيط وإجراء أنشطة التوعية وتنفيذها بشكل مشترك

- تقييم البيئة في مواقع التنسيب لتكون أكثر ملاءمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم توصيات لفرق البرنامج

- أي مهام أخرى يكلف بها منسق المشروع

 المؤهلات والخبرة الأكاديمية والمهنية:

- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو أي مجال آخر ذي صلة.

- سنتان من الخبرة المهنية في إدارة المشاريع ، ويفضل أن يكون ذلك مع خبرة في العمل مع المنظمات غير الحكومية.

- خبرة في مشاريع سبل العيش.

- مهارات كتابة التقارير الجيدة هي أحد الأصول.

- خبرة في العمل مع الأشخاص المعرضين لخطر الاستبعاد الاجتماعي و / أو المجتمعات المحرومة.

- يفضل خبرة إضافية في التعامل / العمل عن كثب مع المستفيدين.

- اللغة العربية إلزامية ، على الأقل مستوى ما قبل المتوسط ​​من اللغة الإنجليزية مطلوب.

- معرفة جيدة بحزمة Office (Word و Excel و Outlook و PowerPoint).

- خبرة سابقة قيّمة في القضايا المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين أو الالتزام الشخصي بالمساواة بين الجنسين.

طريقة التسجيل

يجب على المرشحين المهتمين تقديم:

- خطاب التحفيز (حوالي 200 كلمة) وأحدث سيرة ذاتية متضمنة ثلاث جهات اتصال مهنية وذلك من خلال تعبئة طلب التوظيف من خلال الضغط  ( هنا )

- سيتم مراجعة الطلبات الكاملة فقط

- آخر موعد لتقديم الطلبات 27/06/2022 ، في موعد أقصاه الساعة 12:00 ظهرًا.

- يتم تشجيع المرشحات بشدة على التقديم.

- سيتم الاتصال فقط قائمة المرشحين المختصرة. لا مكالمات هاتفية من فضلك

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