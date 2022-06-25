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بلدية غزة تعلن عن شاغر وظيفي (مهندس مدني )

25 يونيو 2022 . الساعة 10:25 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن بلدية غزة وبالتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل تعلن فيه عن فرصة عمل مؤقتة بمسمى (  مهندس/ة مدني  ) .

وصف الوظيفة: مهندس/ة مدني للقيام بالإشراف على مشاريع البنية التحتية والطرق موقعياً وحصر للأعمال المنفذة من طرف المقاول ومراجعة وتدقيق لحصر كميات الأعمال المنفذة بالمشاريع المختلفة وكذلك مراجعة وتدقيق الدفعات المالية للمقاولين والقيام باي أعمال تطلب من قبل دائرة الإشراف والصيانة

شروط التسجيل

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على شهادة البكالوريوس في مجال الهندسة المدنية

- خبرة في مجال الإشراف على مشاريع البنية التحتية لا تقل عن 3 سنوات

- إجادة استخدام البرامج الهندسية خصوصا برنامج الرسم الهندسي AutoCAD

- إجادة تامة لاستخدام برامج

- ان يتحمل ضغط العمل والدوام خارج اوقات الدوام الرسمي.

- ان يكون المتقدم هادئ الاطباع ومجتهد بالعمل.

- العمل يتم بنظام المياومة.

- ألا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي ولم يحصل على أي وظائف من برامج مشابهة خلال سنة من تاريخه.

- ستتم مقارنة طلبات التشغيل المستلمة بقواعد البيانات الخاصة بالتوظيف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، ولن يتم قبول أي طلب يتبين أن يتلقى راتبا من أحد هذه المؤسسات.

- يجب ان يكون العامل لدية القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الانشطة المقترحة في المشروع.

- الأولوية في التشغيل لمن هو متزوج ولديه أطفال ويعيل عدد أكبر من أفراد العائلة.

- يفضل أن يكون المتقدم للمشروع من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان مدينة غزة.

طريقة التسجيل

- يمكن التقدم للوظيفة من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لصندوق التشغيل الفلسطيني على العنوان  https://e.pef.ps/  بحيث يقوم المتقدم بتعبئة جميع بياناته وتحميل صورة الهوية ملونة ومن ثم الدخول لصفحة الوظائف واختيار التقدم لهذه الوظيفة وتأكيد طلب التقديم.

- يمكنكم مشاهدة فيديو شرح لطريقة التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://youtu.be/8D90iJyqNKI

- لمن تواجهه مشكلة فنية أثناء التسجيل عليه تقديم طلب شكوى للمساعدة عبر الرابط

 https://e.pef.ps/page/report/ar

- ينتهى التسجيل للوظيفة بتاريخ 4/7/2022

إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
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