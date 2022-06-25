فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تفاصيل اجتماع "مكافحة المخدرات" مع "معروف" بغزة

ميسي يتفوق على رونالدو في مواجهة "القمصان"

مدافع إنتر ميلان على مشارف الانتقال إلى سان جيرمان

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري بحق القيادي الأسير نضال القواسمي

كتائب القسام تزف مجاهداً من رفح

انتهاكات الاحتلال تتصاعد.. إصابة مواطنين برام الله وبيت لحم

جاسر البرغوثي: المقاومة هي السبيل الأنجح للتصدي لاعتداءات المستوطنين

دعت لوقفها.. حماس: الاعتقالات السياسية بالضفة خدمة مجانية للاحتلال

حصيلة.. 3 شهداء وإصابة 3 مستوطنين بـ71 نقطة مواجهة بالضفة الغربية

"شؤون اللاجئين": منطقة الخطر التي دخلتها "الأونروا" لن تبقى مقتصرة عليها

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

دعوات لوقفة رافضة للاعتقال السياسي

أجهزة السلطة تعتقل أسيراً محرراً بعد ملاحقته وإطلاق النار صوبه في رام الله

25 يونيو 2022 . الساعة 10:13 بتوقيت القدس
...
أجهزة السلطة تعتدي على أسير محرر (أرشيف)

اعتقلت أجهزة أمن السلطة في رام الله، الليلة الماضية، الأسير المحرر رفيق إدريس مفارجة من بلدة بيت لقيا جنوب غرب رام الله بالضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان، بأن قوة من جهاز مخابرات السلطة لاحقت المحرر مفارجة في بلدة بيتونيا غرب رام الله، واعتقلته بعد إطلاق الرصاص صوبه.

وفجر السادس عشر من الشهر الجاري، اقتحمت عناصر ملثمة من أجهزة أمن السلطة، منزل المحرر مفارجة ببلدة بيت لقيا، لكنها فشلت باعتقاله بعد محاصرة المنزل وترويع سكانه.

وأمضى مفارجة عشر سنوات في سجون الاحتلال، وخاض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام.

وكان مفارجة قد أطلق على مولوده البكر اسم "محمد ضيف"، تيمنًا باسم القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف.

وحظي المحرر مفارجه بجملة من التهاني والتبريكات على مواقع التواصل الاجتماعي.

أنقذوهم قبل فوات الأوان

ودعا أهالي المعتقلين السياسيين في رام الله، إلى وقفة على دوار المنارة الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم الذين يتعرضون للتعذيب الشديد والإخفاء القسري دون توجيه لهم أي تهمة.

وناشدوا الجميع بإنقاذ حياة أبنائهم قبل فوات الأوان، مؤكدين بأنهم في أمس الحاجة للصوت الحر.

بدوره، طالب خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري، أمس الجمعة، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجن أريحا الذي وصفه بالمسلخ.

وقال: إن "المعتقلين في سجن أريحا يتعرضون لتعذيب مؤلم، مشدداً على ضرورة الإفراج عنهم لتحسين سمعة القائمين على السجن".

وتتصاعد انتهاكات أجهزة السلطة في الضفة الغربية، بحق المواطنين، حيث تشن حملة اختطاف طالت العديد من المواطنين، وطلبة الجامعات، إلى جانب استدعاء النساء العاملات في دور تحفيظ القرآن الكريم.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#إطلاق النار #الاعتقال السياسي #أسير محرر #أجهزة السلطة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة