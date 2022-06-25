مطلوب منسق مشروع عدد 4 للعمل في جمعية عايشة

إعلان توظيف صادر عن جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل تعلن فيه عن وظيفة منسق مشروع عدد 4 ، علماً بأن التسجيل مفتوح من جميع المحافظات ( شمال غزه - غزة - المنطقه الوسطى - خانيونس - رفح )
الكفاءات:
• القدرة على قيادة صياغة وتنفيذ ورصد وتقييم برامج ومشاريع التنمية ، وتعبئة الموارد.
• القدرة على قيادة التخطيط الاستراتيجي والإدارة القائمة على النتائج وإعداد التقارير.
• معرفة قوية بالموارد المالية وإدارة الموارد البشرية والعقود والأصول والمشتريات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإدارة العامة.
• نهج العمل باستمرار مع الطاقة والسلوك الإيجابي والبناء.
• إظهار الانفتاح على التغيير والقدرة على إدارة التعقيدات.
• البقاء هادئًا ومسيطرًا ومرحًا حتى تحت الضغط.
• النضج والثقة في التعامل مع كبار وكبار أعضاء المؤسسات الوطنية والدولية ، الحكومية وغير الحكومية.
• قدرة ممتازة على التواصل وبناء العلاقات مع أصحاب المصلحة.
• منظمة للغاية ، قادرة على تحديد الأولويات والوفاء بالمواعيد النهائية بشكل فعال.
• القدرة على التخطيط وحل المشكلات والتفكير النقدي والمهارات التحليلية.
• إجادة مهارات الكمبيوتر وتطبيق Microsoft office (العمل ، Excel ، Power Point ، إلخ).
الادوار والمسؤوليات:
• تنسيق أنشطة المشروع مع الشركاء.
• الإشراف على وإدارة التنفيذ اليومي لأنشطة المشروع بما في ذلك الموظفين والميزانية والتنسيق مع أصحاب المصلحة وإدارة المخاطر والمتابعة والإبلاغ عن المواعيد النهائية للأنشطة بالتعاون مع موظفي المشروع ، وفقًا لما هو محدد في خطة العمل.
• إدارة العمليات المتعلقة بأنشطة التقييم والتخطيط والتنفيذ والمتابعة.
• التنسيق مع أصحاب المصلحة ، بما في ذلك تنظيم الاجتماعات وتسهيلها.
• وضع خطة عمل مفصلة لتنفيذ المشروع ، ومتابعة التنفيذ مع أصحاب المصلحة.
• إعداد تقارير شهرية ومالية ومالية لإحاطة مدير البرامج وفريق المشروع بالتقدم المحرز ، وأي تأخيرات أو قضايا قد تظهر أثناء التنفيذ.
• إعداد التقارير المرحلية والنهائية التي سيتم إرسالها إلى الجهة المانحة.
• دعم المعاملات المالية لأنشطة المشروع ودعم إعداد التقارير المالية بالتنسيق مع الدائرة المالية التي سترفع إلى الجهة المانحة.
• تطوير الاختصاصات لاستشاري المشروع / الخبراء وضمان تقديم الخدمات التقنية بشكل صحيح وتقديم التقارير الفنية وغيرها.
• المساهمة في التخطيط والتحضير والقيام بأنشطة المشتريات المختلفة. [حيثما كان ذلك مناسبا]
• ضمان المراقبة الداخلية الفعالة للمشروع ، والامتثال لمتطلبات الممول.
• جمع والحفاظ على معلومات دقيقة وحديثة عن جميع الأنشطة والنتائج.
• الإشراف على إبراز ونشر المنتجات الإعلامية داخل المشروع.
• القيام بأي عمل آخر يكلفها بها المدير التنفيذي.
المهارات والخبرة المطلوبة
• درجة البكالوريوس في إدارة المشاريع أو الهندسة أو العلوم الاجتماعية أو أي مجالات ذات صلة.
• ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة في المنظمات غير الحكومية.
• خبرة مثبتة في تنسيق المشاريع ويفضل أن تكون ذات صلة بقضايا المرأة والسياق الإنساني.
• خبرة العمل في مشاريع تنمية المجتمع.
• خبرة العمل في جمع التبرعات وكتابة المقترحات.
• مهارات الاتصال والإنجليزية تحدثا وكتابة ممتازة.
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة من خلال الرابط التالي:
http://hr.accessline.ps/public/4/applicants
- نوع العقد: عقد محدود المدة (LDC)
- سيتم الاتصال فقط بالمرشحين المدرجين في القائمة المختصرة للاختبار ثم المقابلة.
- في حالة وجود أي معلومات غير متسقة بين التطبيق والسيرة الذاتية ، سيتم إلغاء الطلب.
- لن يتم النظر في الطلبات غير المستوفاة.
- عايشة تدعم المساواة بين الجنسين وتشجع المؤهلات للتقدم للوظيفة الشاغرة.
- ينتهي التسجيل بتاريخ 26 يونيو 2022 - 12:00 ظهراً