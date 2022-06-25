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وظيفة شاغرة في بلدية غزة

25 يونيو 2022 . الساعة 10:11 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن بلدية غزة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة "كاتب محتوى" بوحدة العلاقات العامة والإعلام، على نظام (عقد عمل مؤقت) وفقاً لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنــ2000ـــة وذلك وفقاً للمواصفات التالية:-

شروط الترشح:-

1. دبلوم في تخصص (الصحافة والإعلام، لغة عربية، أدب انجليزي، تسويق، إدارة أعمال، أو أي تخصص ذي علاقة) أو ما يعادلها، بتقدير عام لا يقل عن "جيد" من جامعة أو كلية معترف بها.

2. أن يكون عمر المترشح أقل من (40) عامًا.

3. أن يكون لديه خبرة لا تقل عن (عام) في مجال العمل.

4. يجب أن يكون من سكان مدينة غزة.

المهام والمسئوليات:-

· إعداد محتوى خاص بكل ما يتعلق بالبلدية ككتابة الأخبار وتجهيز محتوى كتب الإنجازات والمحتوى الخاص بالموقع الإلكتروني والمنصات الإلكترونية الأخرى ومطبوعات البلدية والمنشورات والأوراق الصادرة عن البلدية، إضافة للمنتجات البصرية الصادرة عن البلدية.

· كتابة المحتوى التسويقي الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي.

· إعداد خطط تسويقية ذات بعد توعوي وإرشادي على المنصات المختلفة.

المهارات المطلوبة:-

· مهارة عالية في الكتابة الإبداعية.

· امتلاك مهارات التسويق بالمحتوى.

· مهارات عالية في كتابة الأخبار والتقارير المتنوعة.

· مهارات عالية في الكتابة القصصية.

· المهارة العالية في الكتابة للصورة.

· القدرة على تنسيق المقابلات المختلفة.

· مهارة عالية في الكتابة باللغة العربية ويفضل إجادة اللغة الإنجليزية.

· أن يمتاز بالمظهر العام اللائق والقدرة على الاتصال والتواصل الفعال، وبناء شبكة علاقات جيدة.

· تحمل العمل في أي وقت خارج أوقات الدوام والقدرة على العمل تحت الضغط والعمل بروح الفريق.

طريقة التسجيل:

- على الراغبين في التقدم للوظيفة المذكورة أعلاه تقديم طلب توظيف (على موقع بلدية غزة الإلكتروني) وذلك من خلال الضغط ( هنا ) مرفقاً معها الوثائق الثبوتية من شهادات أكاديمية ومهنية وخبرات ونماذج أعمال وأي وثائق ذات علاقة لتعزيز الطلب المقدم، وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 07/07/2022م.

 

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