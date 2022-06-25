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رفضًا للاعتقال الإداري

الأسير ريان يُواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ80 على التوالي

25 يونيو 2022 . الساعة 10:06 بتوقيت القدس
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السير رائد ريان

يواصل الأسير رائد ريان "27 عامًا"، من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، إضرابه عن الطعام لليوم الـ80 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال.

وأوضح المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، خلال تصريحات صحفية، أنّ الأسير ريان يقبع في "عيادة سجن الرملة"، ويعاني من نقص حاد في الوزن، ونقص في السوائل، والفيتامينات والبروتينات، وحالات من الدوخان، والتقيؤ، وأوجاع في كل أنحاء جسده، ووضعه الصحي يزداد خطورة مع مرور الوقت.

وأشار إلى أنّ الأسير مكث حوالي شهرين في العزل الانفرادي بمعتقل "عوفر"، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية.

يُشار إلى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#إضراب الأسرى #معركة الكرامة #الأسير رائد ريان

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