فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تفاصيل اجتماع "مكافحة المخدرات" مع "معروف" بغزة

ميسي يتفوق على رونالدو في مواجهة "القمصان"

مدافع إنتر ميلان على مشارف الانتقال إلى سان جيرمان

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري بحق القيادي الأسير نضال القواسمي

كتائب القسام تزف مجاهداً من رفح

انتهاكات الاحتلال تتصاعد.. إصابة مواطنين برام الله وبيت لحم

جاسر البرغوثي: المقاومة هي السبيل الأنجح للتصدي لاعتداءات المستوطنين

دعت لوقفها.. حماس: الاعتقالات السياسية بالضفة خدمة مجانية للاحتلال

حصيلة.. 3 شهداء وإصابة 3 مستوطنين بـ71 نقطة مواجهة بالضفة الغربية

"شؤون اللاجئين": منطقة الخطر التي دخلتها "الأونروا" لن تبقى مقتصرة عليها

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

45 قتيلاً منذ مطلع العام: مقتل شاب في الداخل المحتل

25 يونيو 2022 . الساعة 09:15 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية

قُتل، الشاب محمد خميس عماش (24 عاما)، منتصف الليلة الماضية، جراء تعرضه لإطلاق نار في بلدة جسر الزرقاء الساحلية القريبة من مدينة حيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وجاءت جريمة قتل عماش، وسط تصاعد في أعمال العنف والجريمة في البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل، بسبب تقاعس سلطات الاحتلال عن ملاحقة الجناة.

ويستدل من المعطيات المتوفرة، أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات الفلسطينية في الداح بلغ منذ مطلع العام الجاري، 45 قتيلا، في حصيلة لا تشمل مدينة القدس ومنطقة الجولان السوري المحتلتين.

ويعيش المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل، على وقع الانفلات الأمني وتفشي جرائم القتل، التي حصدت العشرات وطالت جميع الفئات، وأضحت خطراً حقيقيا يهدد نسيج المجتمع وأمنه، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة الإسرائيلي عن القيام بدورها في كبح جماح الظاهرة.

يشار إلى أن فلسطينيي الداخل المحتل، الذين أطلق عليهم الاحتلال تسمية "عرب 48"، بينما يعرفون فلسطينيًا بـ "فلسطينيو 48" أو "فلسطينيو الداخل"، هم من أحفاد نحو 160 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم بعد إقامة دولة الاحتلال في العام 1948، وما زالوا يعيشون داخل حدود دولة الاحتلال، بحدود خط الهدنة 1948، ويملكون الجنسية "الإسرائيلية".

ويُشكّل فلسطينيو الداخل أكثر من 20 في المائة من سكان الدولة العبرية، الذين يزيد عددهم عن 9 ملايين نسمة، وفق بيانات صدرت عن سلطات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#قتلى #الأراضي المحتلة #الجريمة في الداخل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة