مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

أصيب العديد من المواطنين بحالات اختناق، فجر اليوم السبت، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مفترق بلدة عرابة جنوب جنين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا مفترق عرابة الرابط بشارع جنين-نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت خلالها الأعيرة المعدنية، والقنابل الصوتية، والغاز المسيل للدموع، ما أدى الى إصابة عدد من الشبان بالاختناق.

وبينت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري ونصب الحواجز في محيط قرى وبلدات عرابة، وقباطية، ومركة، والجلمة، والزبابدة، وقرية حداد السياحية.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين