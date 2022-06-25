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شهيد برصاص الاحتلال في سلواد بعد إصابته واعتقاله

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بالفيديو شهيد برصاص الاحتلال في سلواد بعد إصابته واعتقاله

25 يونيو 2022 . الساعة 06:42 بتوقيت القدس
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استشهد، فجر اليوم السبت، الفتى الفلسطيني محمد عبد الله الساحر حامد (16 عاماً)، من بلدة سلواد، شرق مدينة رام الله.

وكان الشهيد قد أصيب بالرصاص الحي خلال مواجهات شهدتها البلدة مساء يوم أمس الجمعة، وقام الاحتلال باعتقاله بعد إصابته، وأعلن الارتباط الفلسطيني استشهاده متأثراً بإصابته فجر اليوم.

وكان عشرات الفلسطينيين قد أصيبوا، يوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي فعاليات ومسيرات ضد الاستيطان وإقامة بؤر استيطانية في عدة مناطق بالضفة المحتلة، وكان بين الجرحى مسعف أصيب في وجهه.

واندلعت مواجهات في عدة مناطق من الضفة الغربية بعد صلاة الجمعة، عقب قمع قوات الاحتلال المسيرات السلمية الأسبوعية التي انطلقت في عدة مناطق بالضفة الغربية، ما أوقع إصابات، غالبيتها بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#رام الله #سلواد

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